Malatya'da ruhsatsız tabanca operasyonu

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir yolcu otobüsünde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda teknik ve fiziki takibin ardından bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.