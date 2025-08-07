MSB'den mağarada şehit olan 12 askerle ilgili açıklama! Tahkikat süreci tamamlandı: 'İhmal ve kasıt yok'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikat sürecinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı" belirtildi.

12 ŞEHİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesi 852 rakımlı tepedeki mağarada icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olaya ilişkin yapılan idari tahkikatta olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı; olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir.

İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir"

"RAPOR BEKLENİYOR"

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DE YAYINLANAN NAVTEX

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex’in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz’de 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir.

Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 05 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı Navtex’ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."