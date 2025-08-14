Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Murat Çalık cezaevinden çıkacak mı? Adli Tıp raporu yayımladı

Son dakika haberi: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu... Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan karar çıktı.

Murat Çalık cezaevinden çıkacak mı? Adli Tıp raporu yayımladı
İBB'ye yönelik soruşturma sapmında tutuklanıp cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı 'ın yaşadığı nedeniyle edilip edilmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyordu. Çalık için 'ndan karar çıktı.

"SAĞLIK AÇISINDA SAKINCA YOKTUR"

Sağlık gerekçesiyle tahliyesi istenen tutuklu Çalık hakkında hazırlanan raporda; cezaevinde kalmasının sağlık açısından sakınca oluşturmadığı bildirildi. Mevcut tetkik ve muayene sonuçlarında ciddi bir hastalık belirtisine rastlanmadığı beliritlen raporda, ileri bir inceleme için sevk önerildiğini aktarıldı.

Murat Çalık cezaevinden çıkacak mı? Adli Tıp raporu yayımladı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinin 23 Haziran ila 8 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki yatış-çıkış evrakında Çalık'la ilgili, "blast sayısının yüzde 4-5 dolayında olduğu, kemik iliği imprint değerlendirilmesinde atipik (anormal) hücre izlenmediği, flow (akım) sitometrisi incelemesinde blast oranının yüzde 1-2 olduğu, 4 Temmuz tarihinde boyundan yapılan biyopsinin travmatik nöroma (iyi huylu) olarak sonuçlandığı, endoskopik biyopsisinde midede saptanan poliplerin iyi huylu olduğu"na dair tespitlere yer verildi.

Murat Çalık cezaevinden çıkacak mı? Adli Tıp raporu yayımladı

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİNDE AKTİF HASTALIK (LÖSEMİ VE LENFOMA) BULGUSU GÖRÜLMEDİ

İzmir Şehir Hastanesi'ne yatırılan Çalık hakkındaki 19 Temmuz ila 6 Ağustos 2025 yatış-çıkış tarihli tıbbi evraktaki, "Çalık'ın EKG'si ve böbrek fonksiyon testlerinin normal olduğu, Tıbbi Onkoloji tarafından mukoepidermoid karsinom (tükürük bezi tümörü) açısından nüks (tekrarlama) veya metastaza (yayılma) ait bulguya rastlanmadığı, 21 Temmuz tarihinde vücut ağırlığı 84 kilogram ve boyu 183 santimetre olup vücut kitle indeksi 25,1 (normal sınırlar 18,5-24,9) olarak hesaplandığı, 25 Temmuz tarihinde yapılan kemik iliği biyopsisinde blast oranı yüzde 2 tespit edilmiş olduğu, atipik (anormal) hücre ve maligniteyle ilgili bir bulgu olmadığı, hematolojik açıdan remisyonda (aktif hastalık bulgusu yok) olarak değerlendirildiği" yönündeki tespitlere yer verildi.

KİLO KAYBI VE İŞTAHSIZLIK ŞİKAYETLERİ

Çalık'ın 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan kurul muayenesinde, son zamanlarda kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleri olduğu, uyku ve iştahının çok iyi olmadığı ve 15-20 dakika yürüyüş yaptığı kaydedilen mütalaada, genel durumunun iyi, bilincinin açık, oryante ve koopere olduğu, desteksiz mobilize olabildiği, dört ekstremite eklem hareket açıklıklarının tam olduğu tespite yer verildi.

Murat Çalık cezaevinden çıkacak mı? Adli Tıp raporu yayımladı

RUHSAL HASTALIĞI DA TESPİT EDİLMEDİ

Çalık'ın kalın bağırsağında divertiküller olup divertikülit lehine tomografi bulgusu olmadığına işaret edilen mütalaada, kilo kaybına yönelik yapılan tetkiklerinde de patolojik bulgu olmadığı, ayrıca 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesi kapsamında bir ruhsal hastalığının tespit edilmediği belirtildi.

Aynı mütalaada, Çalık'ın genel durumun iyi, vitallerinin stabil olduğu ve taburculuğuna karar verildiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen mütalaada, kemik iliği morfolojik, patolojik, immünofenotipik ve genetik incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şahısta lösemi, lenfoma ve miyelodisplazi lehine patolojik bulgu tespit edilmediği aktarıldı. Mütalaada, "Mehmet Murat Çalık'ın dosyadaki mevcut tıbbi belge ve tetkikleri ile muayene bulgularına göre halihazırda, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmemiştir." denildi.

