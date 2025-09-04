Menü Kapat
28°
Gündem
Editor
Editor
 | Emir Yücel

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

İstanbul’da okul servis ücretleri, velileri oldukça zor durumda bırakıyor. Zira UKOME tarafından belirlenen servis ücretlerine hiçbir şekilde uyulmadığı öğrenildi. 3 ve 5 km arasındaki mesafeler için belirlenen aylık 3.015 TL’lik bedel için, velilerden 35 bin TL’ye kadar para istendiği ortaya çıktı. İstanbul’daki servis ücretleri, bazı okulların fiyatlarını da geçmiş durumda. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Av. İbrahim Güllü; Talep edilen fiyatların hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirterek, velilere çok önemli tavsiyelerde bulundu. İşte röportajın detayları…

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz
Türkiye’de yeni 8 Eylül Pazartesi başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler gibi veliler de heyecanlı ve endişeli. İstanbul’da ’nin belirlediği okul servisleri ücret tarifesine uymayan servis sahiplerinin, velilerden talep ettiği ücretler okul fiyatlarını geçti.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

UKOME’nin belirlediği tarifeye göre, 3 ve 5 km arasındaki mesafede aylık ücret 3.015 TL, yıllık ise 27.135 TL olmalı. Ancak velilerden gelen şikayetler, bazı servis şoförlerinin 3 kilometrelik mesafe için aylık 35 bin TL talep ettiğini ortaya çıkardı. Servisçilerin kendilerine göre belirledikleri tarifeler, okul ücretlerini bile geride bıraktı.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Av. İbrahim Güllü; ‘Talep edilen fiyatların hiçbir şekilde hukuki olmadığını belirterek, velilerin tüketici hakem heyetine başvurmalarını ifade etti.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

İşte röportajın detayları:

FAZLADAN ÜCRETLENDİRME YAPILAMAZ!

Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen servis ücreti fiyatları, tavan fiyat olup ilan edilen ayı takip eden ayın başından itibaren uygulanır. Bu fiyatın üzerinde bir ücretlendirme yapılamaz.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

UKOME henüz yeni tarifeyi açıklamamış olup yeni tarife belirleninceye kadar en son açıklanan UKOME tarifesi geçerlidir. Veli ile yapılan sözleşmede UKOME fiyatlarının artması halinde servis ücretlerinin artacağına dair sözleşmede hüküm olsa dahi UKOME fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanamaz.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

SERVİSÇİLERİN YAPTIĞI HUKUKA AYKIRI!

Bazı özel servisler veli ile yaptıkları sözleşmeye rağmen ‘UKOME sene başında tekrar fiyatları arttırdı’ deyip yeniden artış uygulamaları gibi bir şey söz konusu olamaz. Her şeyden önce sözleşmede UKOME fiyatlarının artması halinde fiyatların artacağına dair sözleşmede hüküm olsa dahi UKOME fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanmışsa o zaten hukuka aykırıdır.

VELİLER PARALARINI GERİ ALABİLİR!

Okul servisi ücretlerine UKOME’nin belirlediği tarifenin üzerinde bedel ödeyen tüm veliler o parayı geri alma hakkına sahiptirler. Bu haklarını da 10 yıl boyunca kullanabilirler. Çünkü ortada hukuka aykırı sebepsiz bir zenginleşme söz konusudur.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

UKOME’nin belirlediği, ilan ettiği fiyat listesinin üzerinde ödeme söz konusu ise bu bedellerin ticari avans faizi ile iade edilmesi için miktara göre tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemesine başvurabilirler.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ!

Veliler, servis hizmeti aldığı işletmeye yazılı bildirimde bulunarak tarifenin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtilmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı.

Öğrenci servis ücretleri okul fiyatlarını geçti! Uzman isimden velilere uyarı: Paranızı geri alabilirsiniz

Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak geri istenebilir. Bu hak 10 yıl boyunca kullanılabilir. Hakem heyetlerine başvurularda 149 bin TL’ye kadar bedeller geri alınabiliyor.

