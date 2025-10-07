ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada " Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



DGS TERCİH KILAVUZUNDA NELER VAR?

DGS tercih kılavuzunda adaylar, merkezi yerleştirmede kullanılan en düşük ve en yüksek puanları görüntüleyebilecek. DGS taban puanlarının yanı sıra adaylar, ilgili bölümlerden geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversite-bölümleri, kılavuzda görüntüleyebilecek. DGS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin özel-genel şartları da yer alacak.

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

Merkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra sayısal veriler belli oldu. 2025 yılında üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday tercih yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim de yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 oldu. Bu kontenjanlara ek olarak, kayıt döneminde kayıt yaptırılmayan bölümler dahil edilecek.



DGS ek tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden tercih listesini dolduracak. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Adaylar, tercih dönemi boyunca üniversitelerin tercih sırasını değiştirebilecek.