Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. 20 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavda lisans programlarına yerleşemeyen adaylar, ikinci tercih hakkını kullanmak için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. DGS ek tercih tarihleri ve başvuru detayları, yayımlanacak kılavuzla birlikte belli olacak.

ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 13:30

'den yapılan açıklamada " Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek işleminde, 2025- Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı


DGS TERCİH KILAVUZUNDA NELER VAR?

DGS tercih kılavuzunda adaylar, merkezi yerleştirmede kullanılan en düşük ve en yüksek puanları görüntüleyebilecek. DGS taban puanlarının yanı sıra adaylar, ilgili bölümlerden geçiş yapabilecekleri 4 yıllık -bölümleri, kılavuzda görüntüleyebilecek. DGS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin özel-genel şartları da yer alacak.

ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı

19 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI

IHKHMerkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra sayısal veriler belli oldu. 2025 yılında üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen 103 bin aday tercih yaptı. Örgün öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim de yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken boş kalan toplam ise 19 bin 89 oldu. Bu kontenjanlara ek olarak, kayıt döneminde kayıt yaptırılmayan bölümler dahil edilecek.

ÖSYM duyurdu! DGS tercihleri başladı


DGS ek tercih kılavuzu erişime açıldıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden tercih listesini dolduracak. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Adaylar, tercih dönemi boyunca üniversitelerin tercih sırasını değiştirebilecek.

ETİKETLER
#ösym
#aday
#üniversite
#dgs
#kontenjan
#yerleştirme
#Ektercih
#Gündem
