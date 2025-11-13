Menü Kapat
14°
Gündem
Özgür Özel'in gizli tanık iddiasına İstanbul Başsavcılığından cevap: Dezenformasyon ve yalan

CHP lideri Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde yaptığı konuşmada, İBB iddianamesindeki "Çınar" kod adlı gizli tanığın intihar girişiminde bulunduğu yönündeki iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından cevap geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 05:55
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 06:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, " çıkar amaçlı "ne yönelik soruşturmada yer alan bir gizli tanığın adliyede intihar girişiminde bulunduğu yönündeki açıklamaları üzerine açıklama yaptı.

'GİZLİ TANIK İNTİHARA KALKIŞTI' İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin düzenlediği miting sırasında, "Soruşturmayla ilgili Çınar kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaat ve sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod adlı tanığın adliyenin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği belirtildi.

CHP'Lİ MURAT EMİR ADLİYEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Açıklamada, yine aynı tarihte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında, Özel'in söylediği sözlere ilişkin adliye içerisinde meydana gelen intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEZENFORMASYON VE YALAN"

"Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda, sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18 Kasım 2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21 Kasım 2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanığın ifadesinin Çınar kod isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."

Başsavcılıktan "CHP’nin kapatılması talebi" iddiasına ilişkin açıklama
ETİKETLER
#chp
#dezenformasyon
#imamoğlu
#suç örgütü
#İntihar Girişimi
#Gündem
