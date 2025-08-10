Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 12:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede, denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyeleri koruma altına alındı.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

MARKALANAN PİNA MİDYELERİNE BAKANLIK TAKİBİ

Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı. ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

PİNALARIN 7 İSTASYONDA POPÜLASYONLARI İZLENECEK

PİNA-İZ Projesi kapsamında ise dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı. Erdek Körfezi'nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı. Her ay büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları izlenecek. Yine proje kapsamında Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş 7 istasyonda pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı ile çevresel değerlerdeki iyileşme potansiyeli takip edilecek.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

"MÜSİLAJLA MÜCADELEYE BİYOLOJİK KATKI SAĞLIYORUZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından pina midyeleri ve deniz çayırlarıyla ilgili görüntülü paylaşım yaparak, "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor. Deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz" mesajını verdi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan da bu projelerin müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na destek olacağını, Marmara'nın ekosisteminin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Uçan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak adına yürütülen bilimsel çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edileceğinin altını çizdi.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u duygulandıran hediye: Çok büyük sürpriz oldu
Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
ETİKETLER
#marmara denizi
#Deniz Ekosistemi
#Müsilaj Mücadelesi
#Deniz Çayırları
#Pina Midyesi
#Biyolojik Koruma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.