27°
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

Mevsim normalleri üstünde seyreden ve vatandaşları bunaltan yaz ayları geride kaldı. Eylül başında hava sıcaklığı yüksek seviyelerde seyretse de dün itibarıyla yurdun büyük bir kesimde sağanak yağış etkili oldu. Ancak aniden bastıran yağışlar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok kentte sel meydana geldi, araçlar mahsur kaldı...

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 20:33

Yaz ayları bitti, sonbahar yüzünü gösterdi. Hasretle beklenen yağışlar başladı. Ancak bu kez sağanak sele dönüştü. Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından yurdun birçok noktasında etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Ankara’da öğleden sonra aniden bastıran gök gürültülü sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde araçlar sular altında kalırken, bazı bölgelerde trafik tek şeride düştü. İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı’nda rögarın tıkanmasıyla ulaşım aksadı, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kocaeli’de sabaha karşı başlayan şiddetli , şehir genelinde hayatı felç etti.

Yağış nedeniyle birçok cadde dereye dönerken, İzmit’te bir evin çatısına yıldırım düştü. Yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Şiddetli yağış sebebiyle kökünden sökülen ağaç caddeye devrildi. Kartepe’de bulunan Arslanbey OSB’de yolları su basarken, sürücüler her yağmurda aynı manzaraya tepki gösterdi.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bartın’ın Kozcağız beldesinde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Yağış sonrası birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda mahsur kalan bisikletliler ve araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Vatandaşlar, her yıl aynı görüntüyle karşılaştıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar dakikalar içinde göle dönerken, araçlar suya gömüldü, bodrum katlarını su basan vatandaşlar panik yaşadı. Rögarların taşmasıyla bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yağış anları kameralara yansıdı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazıları dükkân tentelerinin altına girdi. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış hayatı felç etti! Birçok il sele teslim oldu

Zonguldak ve ilçelerinde Meteoroloji’nin uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini gösterdi.

Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklar göle dönerken, Alaplı-Akçakoca karayolunda ulaşım aksadı. İlçe giriş ve çıkışlarında su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.

Düzce’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar, araç sürücüleri ve bisikletliler güçlükle ilerledi. Çocuklar ise yağmuru eğlenceye çevirerek caddelerde oynadı. Sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

