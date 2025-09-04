Samsun polisi baba-oğul uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çok yönlü çalışmaları sonucu, Samsun’da ikamet eden S.A.H. (27) ile babası A.H. (50)’in uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

HAVZA’DA DURDURULDULAR

Yapılan takip sonrası şüphelilerin kullandığı kiralık araç Havza’da polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramalara narkotik dedektör köpeği Tony de katıldı. Tony’nin araca tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 1 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen baba ve oğul, gözaltına alındı. Şahısların İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.