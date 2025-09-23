Menü Kapat
Hava Durumu
26°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

Türkiye savunma sanayii şirketlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin Telegram'da satıldığı ortaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği ürünlerin de bilgilerini sızdırıldığı skandalın detayları şoke ederken, casusluk suçlamasıyla 7 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 08:15

Türkiye'deki şirketlerine ait ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin 'da 3'üncü kişilere ücret veya üyelik karşılığında satıldığı ortaya çıktı. 'ın da bilgilerini sızdıran çete müfettişlerinin radarına takılınca skandal gün yüzüne çıktı.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

BİLGİLERİ TEK TEK SIZDIRDILAR

Askeri ve ticari casusluk faaliyeti, savunma sanayii firmalarının kendilerine ait verilerin yurt dışındaki internet sitelerinde yer aldığını fark etmesi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Aralarında TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Aselsan gibi savunma sanayimizin gözde şirketlerinin de yer aldığı bu firma ve kuruluşlar, bu verilerin yurt dışına sızdırılmasında rol oynayan kişilerden şikayetçi oldu.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Ticaret Bakanlığı sunucularında tutulan ve Türkiye'deki firmalara ait ithalat ve ihracat verileri, ücretli üyelik karşılığında yurt dışına sızdırılması üzerine Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti. Ticari casusluk ağıyla ilgili bilgi ve belgelere göre, Müdürlükleri'nde görevli, söz konusu ticari verilere ulaşabilen çok sayıda bakanlık personeli bulunuyordu. Müfettişler, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan "Karar Destek Sistemi" (KDS) ve "Bilge" isimli sisteme ait verilerin paylaşıldığını saptadı. Verileri çeken gümrük çalışanları tek tek tespit edildi.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

BİZLGİ SIZDIRMAK İÇİN GRUP KURDULAR

Satılan yerler arasında bulunan "Disticaretistihbarati" isimli Telegram grubunu ise bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personellerinin istihbarat amaçlı sızma girişimi yaparak tespit ettiği ortaya çıktı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat birimleri, gerçekleştirdikleri sızma eylemiyle 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilen ticari casusluk faaliyetlerini deşifre etti.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

BOMBAATAR VE MAKİNALI PİYADE TÜFEĞİ VERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, ASELSAN'ın geliştirdiği Tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar, makinalı piyade tüfeği gibi çok sayıda ürünün ticari ve askeri sır kapsamında kalması gereken verilere ait bilgileri Uzakdoğu'da bulunan büyük datalara sahip şirketlerde pazarlandığı saptandı.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Gümrük çalışanı Necmettin G. ve İhsan S. isimli şüphelilerin, gümrük datalarında yaptığı sorgulara ilişkin verilerin, yurt dışında bulunan sitelerde yayınlandığı belirlendi. Geçtiğimiz haziran ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın koordinesiyle, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, veri sızıntısına sebebiyet verdiği saptanan 4'ü gümrük çalışanı, 1'i danışmanlık firması sahibi olmak üzere toplam 10 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

YILLIK 7 BİN DOLAR ALMIŞLAR

Telegram'da pazarlama yapan Gülşen B.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede, Mustafa K. isimli bir ithalat-ihracat satış direktörlüğü yapan yöneticiden yaklaşık 65 bin liralık para transferine rastlandı. Mustafa K.'nın ise daha önceki banka işlemlerinde yurtdışı menşeili bir veri depolama şirketiyle arasında 7 bin dolarlık para alışverişi olduğu belirlendi. Söz konusu 7 bin doların, verilerin sızdırıldığı yurtdışı menşeili sitelere abone olan şirketler tarafından yıllık olarak verildiği saptandı.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Savcılığın tespitlerine göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde tutulan ithalat ve ihracat verileri, 3'üncü şahıslara ücret veya üyelik karşılığı pazarlanması ticari sır kapsamında. Ancak söz konusu veriler içerisinde ülkemize ait olan ve güvenlik tehdidi oluşturacak veriler de bulunuyordu. Sızdırılan veriler içerisinde yer alan bu bilgilerin terör örgütleri ile diğer ülkelerin, istihbarat amaçlı temin edebileceği, bu durumun ülkemiz açısından güvenlik zafiyetine uğratabileceği değerlendirildi.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

BİRÇOK DETAYI PAYLAŞMIŞLAR

Paylaşılan veriler arasında, savunma sanayilerine ait verilerle ilgili olarak bu sektörde yer alan tüm firmaların ürettikleri silahları ihraç edebilmeleri ya da ithal edebilmeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın iznine tabi olması nedeniyle 3'üncü şahıslarla paylaşılmaması gereken bilgilerdi. Paylaşılan veriler arasında, ürün miktarı, ağırlıkları, ürün tipleri, ürün detayları gibi birçok detay bilgisinin yer aldığı belirlendi.

Savunma sanayii sırlarını Telegram’dan satmışlar! Casusların konuşmaları deşifre oldu

CASUSLUKTAN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler ifadelerinde üzerlerine atılı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasını reddetti. Savcılıkta ifadeleri alınan ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında gümrük çalışanları Ali Asıl, Aslan Korkmaz ve ihracat ve ithalatçı firmalara danışmanlık veren DAC Danışmanlık firması sahibi iş adamı Çağatay Ekinci'nin de olduğu 7 şüpheli "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#aselsan
#savunma sanayii
#telegram
#gümrük
#veri sızıntısı
#Ticari Casusluk
#Gündem
