Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Servis şoförü Binali Aslan ölü bulundu! Sır perdesi aralandı: Suriye'de operasyon yapıldı

Ankara'da servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'ın kaybolduktan günler sonra Mersin'de cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olaydan terör örgütü DEAŞ'ın sorumlu olduğu belirtilerek Suriye'ye geçen 14 şüpheli için operasyon yapıldığı ve 8 şüphelinin ölü, 2'sinin yaralı, 4 'ünün de sağ ele geçirildiği duyuruldu. Şüphelileri Ankara'da evlerine alan 2 kişi de tutuklandı.

Servis şoförü Binali Aslan ölü bulundu! Sır perdesi aralandı: Suriye'de operasyon yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 20:44

Şoförlük yapan Binali Aslan'dan(65), Ankara AŞTİ'de görev yaparken aracını tutmak isteyen kişilerle yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aslan'ın cansız bedeni 6 gün sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu.

65 yaşındaki servis şoförü Binali Aslan'ın ölümüyle ilgili sır perdesi İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla aydınlandı. Aslan'ın terör örgütü 'e mensup kişiler tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Servis şoförü Binali Aslan ölü bulundu! Sır perdesi aralandı: Suriye'de operasyon yapıldı

Aslan'ı öldürdükten sonra ’ye geçen 14 kişilik aile, yapılan operasyon sonucunda 8’i ölü, 2’si yaralı ve 4’ü sağ olarak yakalandı.

ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜP SURİYE'YE GEÇTİLER

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

Servis şoförü Binali Aslan ölü bulundu! Sır perdesi aralandı: Suriye'de operasyon yapıldı

8'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir.

Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

ANKARA'DA EVLERİNDE KALDIKLARI KİŞİLERE TUTUKLAMA

Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Servis şoförü Binali Aslan ölü bulundu! Sır perdesi aralandı: Suriye'de operasyon yapıldı

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu AŞTİ Otogarı'nda şoförlük yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'ın cansız bedeni 6 gün sonra Mersin'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Olayla ilgili yapılan MOBESE kaydı incelemelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan iki teröristin otogarda Binali Aslan'ın yanına gelerek şoförü araca bindirdikleri, Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, Gökhüyük mevkiinde ise araçta Aslan'ın bulunmadığı ve teröristlerin direksiyon başına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Otopsi işlemleri yapılan Aslan'ın naaşı ailesi tarafından alınarak Türk bayrağına sarılı tabutuyla toprağa verildi.

