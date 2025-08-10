Menü Kapat
TGRT Haber
30°
 Selahattin Demirel

Şiddetli depremin yaşandığı Balıkesir'den ilk görüntüler! Vatandaşa kritik uyarı

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası kentten ilk görüntüler geldi. Şiddetli sarsıntıda bazı evlerin yıkıldığı görülürken arama kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda artçı depremlerin yaşandığı kentte vatandaşlara "Hasarlı binalardan uzak durun." uyarısı yapıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
21:10
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
21:29

Merkez üssü 'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova gibi illerde de yakından hissedildi.

Büyük korku ve paniğe sebep olan deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından ekiplerin sahada olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.

Şiddetli depremin yaşandığı Balıkesir'den ilk görüntüler! Vatandaşa kritik uyarı

YIKILAN VE HASAR OLUŞAN BİNALAR VAR

Şiddeti büyük olan deprem sonrası bazı evlerin yıkıldığı ve yıkılmayan binalarda da ciddi hasarlar oluştuğu bildirildi. Vatandaşların sokaklara çıktığı sarsıntının ardından çok sayıda artçı sarsıntılar yaşandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bir can kaybının olmadığı bildirerek 10 binanın yıkıldığını açıkladı. TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Sak, yıkılan bir binadan 4 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaş için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şiddetli depremin yaşandığı Balıkesir'den ilk görüntüler! Vatandaşa kritik uyarı

"ARTÇILAR SÜREBİLİR" UYARISI

Bölgede yaşayanların panik içinde olduğu olay sonrası AFAD ve diğer ekipler saha tarama ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. 6.1'lik depremden sonra 4.6 büyüklüğüne varan artçı sarsıntılar da yaşandı. Uzmanlar, artçıların sürebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

TOPLANMA ALANLARI E-DEVLET ÖĞRENİLEBİLİYOR

AFAD, Balıkesir genelinde belirlenmiş toplanma alanlarını e-Devlet ve AFAD Harita uygulaması üzerinden erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden: Giriş yap Arama kutusuna " ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yaz İl/ilçe seçerek harita üzerinden görebilecekler. AFAD ve Kızılay koordinasyonunda arama-kurtarma ve yardım dağıtımı sürüyor.

Sındırgı Belediyesi ve gönüllüler, bölgeye gıda, hijyen ve teknik ekipman gönderiyor. Yardımlar arasında hilti, jeneratör, el lambası, gıda kolileri gibi acil ihtiyaçlar yer alıyor.

