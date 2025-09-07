Tatilciler dikkat! 2 ilde denize girmek yasaklandı

Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Yılın sonlarına yaklaşırken denizin keyfini çıkarmak isteyenlere kötü haber geldi. Kötü hava şartları nedeniyle 2 ilde denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ SARAY'DAKİ TÜM PLAJLAR YASAK

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

DEMİRKÖY'DE 2 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Bir diğer yasak haberi de Kırklareli'den. Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla cumartesi ve pazar günü Demirköy ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.