Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Tatilciler dikkat! 2 ilde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ ve Kırklareli'deki tatilcilere uyarı geldi. İki şehirdeki birer ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tatilciler dikkat! 2 ilde denize girmek yasaklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 06:24
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 06:24

Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Yılın sonlarına yaklaşırken denizin keyfini çıkarmak isteyenlere kötü haber geldi. Kötü hava şartları nedeniyle 2 ilde denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ SARAY'DAKİ TÜM PLAJLAR YASAK

'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

Tatilciler dikkat! 2 ilde denize girmek yasaklandı

DEMİRKÖY'DE 2 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Bir diğer yasak haberi de 'den. Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla cumartesi ve pazar günü Demirköy ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Tatilciler dikkat! 2 ilde denize girmek yasaklandı

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. , bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat
ETİKETLER
#rüzgar
#tekirdağ
#kırklareli
#sağanak yağış
#Deniz Yasağı
#Olumsuz Hava Koşulları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.