Tek tek tespit edilecek! Yere çöp atanlar yandı

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda önerileri dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevrenin temiz tutulması için yapılan çalışmaların duyarsız vatandaşlar yüzünden yetersiz kaldığını belirterek, bu şahısların cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemenin yakında mecliste görüşüleceğini açıkladı.

'YAKIN ZAMANDA MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK'

Başkan Bozbey, "Yere çöp atanlar için bir düzenleme yapacağız. Şu anda gündemimizde var. Konuyla ilgili daire başkanlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda da mecliste bu konuyu göreceğiz" dedi.

ÇEVREYİ KİM KİRLETİYORSA CEZA YİYECEK

Mecliste görüşülecek teklifle birlikte 'Kabahatler Kanunu' üzerinden ceza yazılabileceğini belirten Bozbey'in açıklamasının ardından düzenleme hayata geçtiğinde, çevreyi kirleten ve çöplerini yerlere atan kişilerin tespit edilerek ceza kesilecek.