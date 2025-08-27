Menü Kapat
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Anne babalar dikkat! Piyasadan tek tek toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk giyim ürünlerinde yaptığı denetimler sonucunda, Nos Studi's markasına ait "Collection Çocuk Deniz Şortu"nu güvensiz ürün ilan etti. 2024-40 model numaralı bu ürün, büzme iplerinin giysiye sabitlenmemiş olması nedeniyle çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıyor.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Anne babalar dikkat! Piyasadan tek tek toplatılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:44

ekiplerinin denetimleri sonrası güvensiz olduğu belirlenen ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Tüketiciler açısından risk oluşturulan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor.

Bu kapsamda son denetimlerde çocuk sağlığını tehdit eden bir giyim ürününün belirlenen güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Anne babalar dikkat! Piyasadan tek tek toplatılıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz olarak tespit edilen ürünün özellikle çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı bildirildi.

Buna göre Nos Studi's markasına ait çocuk deniz şortunun piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili sayfasında güvensiz olarak ilan edilen ürünlerden birini almış kullanıcıların haklarına da yer verildi. Buna göre ilgili ürünü alan tüketicilerin üretici/ithalatçı firmaya başvurarak haklarını (değişim, para iadesi gibi) kullanabileceği bildirildi. Talebin kabul görmemesi halinde ise genel hukuk yollarının açık olduğu aktarıldı.

