Editor
 | Merve Yaz

Ticaret Bakanlığı'ndan okul öncesi sıkı denetim! Fahiş kırtasiye ürünlerine geçit yok

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. Veliler, hummalı şekilde hazırlık yapıyor. Kırtasiye ürünleri ise revaçta ancak ürünler cep yakıyor. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyatlara yönelik denetimlerini artırarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 10:38

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki haftayla beraber başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenci ve veliler kırtasiye alışverişleri yapıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicinin güvenli ürüne ulaşması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE SIKI DENETİM

Bakanlık bu kapsamda, son olarak kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerin detayları, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşımda, bakanlık tarafından son 4 günde 5 bin 50 market denetlendiği aktarıldı.

722 bin ürünün kontrol edildiğinin ve 4,8 bin ihlal tespit edildiğinin belirtildiği paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satışında sıkı .

Son 4 günde, 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin 528 ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi, 15 milyon 241 bin 124 TL kesildi.

TOPLAM 15,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrenciler ve veliler için kırtasiye alışverişlerinde haksız kazanç elde etmek isteyenlerin faaliyetlerini önlemek amacıyla; Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, tüm ülke genelinde kapsamlı bir denetim faaliyetini gerçekleştirmiştir. Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollere;

Denetlenen market sayısı: 5 bin 050

Toplam denetlenen ürün sayısı: 722 bin 528

Tespit edilen ihlal sayısı: 4 bin 816

Uygulanan toplam ceza işlem tutarı: 15 milyon 241 bin 124 TL

Haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatılan firma sayısı: 990

