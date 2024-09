Times Meydanı'nda Türkiye reklamı! Dev ekrandan dünyaya seslendi

22 Eylül 2024 22:34 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:37

New York'un ünlü meydanı Times'da Türkiye'nin reklamı yer aldı. Meydandaki dijital panolara Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 'dünyanın bağlantı noktası' anlamına gelen "Nexus of the World" mesajını yansıttı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ziyarette Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat olmak üzere, birçok bakan eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluşma noktasındaki stratejik konumunu ve bu sayede küresel pazarlara sunduğu erişimi ön plana çıkarmaya devam ediyor. TIMES MEYDANI'NDA TÜRKİYE MESAJI! Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguladı. Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomi iddiasıyla yola çıkan Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor. İlgili Haberler New York'un gizemli ve penceresiz gökdeleni 'Titanpointe'! Sonunda sırrı ortaya çıktı, gerçekler hayrete düşürdü Haluk Bilginer ve “Safir” Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Türkevi girişinde sevgi gösterisiyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta temaslara başladı!