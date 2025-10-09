Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Tokat Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yapılacak her türlü toplu etkinliğe 3 gün süreyle yasak getirdiğini duyurdu.

Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Valiliği, ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yapılacak her türlü toplu etkinliğe 3 gün süreyle getirdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

ETKİNLİKLER TEK TEK BELİRTİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2911 Sayılı ve Yürüyüşleri Kanunu kapsamında; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar dışında, Tokat genelinde yapılacak tüm açık ve kapalı yer toplantılarının, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş ve pankart asma, el ilanı dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konser, konferans ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu yasak, 09 Ekim 2025 saat 00.01’den 11 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak. Valilik, alınan kararın kamu düzeninin korunması, milli , genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi amacıyla alındığını belirtti.

