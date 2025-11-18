TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “İlk Evim” projesi kapsamında başlatılan sosyal konut kampanyasına rekor başvuru yapıldı. 5 bin TL başvuru bedeli ödeyen vatandaşlar arasından hak sahibi olamayanlara ücretin iade edileceği açıklanmıştı. Ancak başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandığında çok sayıda vatandaş e-Devlet üzerinden “Başvurunuz Reddedilmiştir” mesajıyla karşılaştı.

BAŞVURU ÜCRETİNİ ALMAYI UNUTTU YENİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ!

Reddedilme gerekçeleri arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir önceki TOKİ projesine katılan ve hak sahibi olamayan bazı vatandaşlar, yatırdıkları 500 TL’lik başvuru bedelini iade almayı unutmuştu.

Sistemin bu eski iade alacaklarını tespit etmesi üzerine, yeni dönemde yapılan 5 bin TL’lik başvuru otomatik olarak reddedildi. E Devlet sistemine düşen ret gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı; “Başvuru bedel iadesi almadığınız bir başvurunuz mevcut olduğu için başvurunuz onaylanmadı!”

B AŞVURUNUZU SIK SIK KONTROL EDİN!

Başvuru sonuçlarının Aralık ayı sonunda tamamen açıklanacağı belirtilirken, uzmanlar vatandaşlara “e-Devlet üzerinden eski TOKİ başvurularını kontrol etmelerini ve varsa bekleyen iade bedellerini almalarını” söyledi.

Aksi takdirde yeni projeden de faydalanma şansının ortadan kalktığı ifade edildi. Öte yandan, vatandaşların belirli aralıklarla başvuru durumlarını takip etmesinde fayda olduğu da belirtildi.