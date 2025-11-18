Menü Kapat
Gündem
 Emir Yücel

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

TOKİ ve Bakanlık tarafından, dar ve orta gelirli vatandaşlar için başlatılan yeni sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Bakan Kurum başvuru sayısının rekor olduğunu ifade etti. Ancak sosyal konut projesine başvuran bazı vatandaşlara 'Ret' mesajı gelmeye başladı. Son olarak başvuru yapan bir vatandaşın 'Ret' alma sebebi ise oldukça şaşkına çevirdi.

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “” projesi kapsamında başlatılan sosyal konut kampanyasına rekor başvuru yapıldı. 5 bin TL başvuru bedeli ödeyen vatandaşlar arasından hak sahibi olamayanlara ücretin iade edileceği açıklanmıştı. Ancak başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandığında çok sayıda vatandaş üzerinden “Başvurunuz Reddedilmiştir” mesajıyla karşılaştı.

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

BAŞVURU ÜCRETİNİ ALMAYI UNUTTU YENİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ!

Reddedilme gerekçeleri arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir önceki TOKİ projesine katılan ve hak sahibi olamayan bazı vatandaşlar, yatırdıkları 500 TL’lik başvuru bedelini iade almayı unutmuştu.

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

Sistemin bu eski iade alacaklarını tespit etmesi üzerine, yeni dönemde yapılan 5 bin TL’lik başvuru otomatik olarak reddedildi. E Devlet sistemine düşen ret gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı; “Başvuru bedel iadesi almadığınız bir başvurunuz mevcut olduğu için başvurunuz onaylanmadı!”

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

BAŞVURUNUZU SIK SIK KONTROL EDİN!

Başvuru sonuçlarının Aralık ayı sonunda tamamen açıklanacağı belirtilirken, uzmanlar vatandaşlara “e-Devlet üzerinden eski TOKİ başvurularını kontrol etmelerini ve varsa bekleyen iade bedellerini almalarını” söyledi.

TOKİ İlk Evim başvurularında şaşırtan ret mesajı! Eski 500 TL'yi unuttu yeni başvurusu yandı

Aksi takdirde yeni projeden de faydalanma şansının ortadan kalktığı ifade edildi. Öte yandan, vatandaşların belirli aralıklarla başvuru durumlarını takip etmesinde fayda olduğu da belirtildi.

