Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump-Putin görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan kritik hamle: İşte Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla konuştukları

Dün Alaska'da gerçekleşen ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki önemli görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki liderin Alaska'da bir araya gelmesi değerlendirilirken Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasıyla ilgili çalışmalar değerlendirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump-Putin görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan kritik hamle: İşte Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla konuştukları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 23:18

ABD Başkanı ile Devlet Başkanı arasında dün ABD eyaleti Alaska'da gerçekleşen dünyanın gündeminde yer alırken 'den de önemli bir hamle geldi.

ERDOĞAN: YENİ BİR İVME KAZANILDI

Cumhurbaşkanı , görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin barışın tesisi için hazır olduğunu belirterek iki liderin görüşmesiyle Rusya savaşının sonlandırılmasına "yeni bir ivme" kazandırıldığını vurguladı.

Trump-Putin görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan kritik hamle: İşte Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla konuştukları

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, daha sonra da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya devlet başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Trump-Putin görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan kritik hamle: İşte Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla konuştukları

KALICI BARIŞA ULAŞILMASI VURGUSU

Bakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde Alaska’da başlayan sürecin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye’nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

TRUMP İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise kalıcı barışın tesisinin Ukrayna’nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD Devlet Başkanı Trump ile Washington’da yapacağı görüşmenin önemine değindi.

Fidan ayrıca Türkiye’nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve Putin buluşması için ilk dikkat çeken değerlendirme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alaska'da tarihi zirve! Trump - Putin görüşmesi sonrası kritik açıklama
ETİKETLER
#türkiye
#görüşme
#erdoğan
#vladimir putin
#barış
#barış görüşmeleri
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.