Trump-Putin görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan kritik hamle: İşte Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla konuştukları

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün ABD eyaleti Alaska'da gerçekleşen görüşme dünyanın gündeminde yer alırken Türkiye'den de önemli bir hamle geldi.

ERDOĞAN: YENİ BİR İVME KAZANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin barışın tesisi için hazır olduğunu belirterek iki liderin görüşmesiyle Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılmasına "yeni bir ivme" kazandırıldığını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, daha sonra da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya devlet başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

KALICI BARIŞA ULAŞILMASI VURGUSU

Bakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde Alaska’da başlayan sürecin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye’nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

TRUMP İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise kalıcı barışın tesisinin Ukrayna’nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD Devlet Başkanı Trump ile Washington’da yapacağı görüşmenin önemine değindi.

Fidan ayrıca Türkiye’nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.