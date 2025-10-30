Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Adı geçen firmanın TPAO ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı söz konusu haberlerde adı geçen firmanın, Zülfikarlar Holding tarafından 2016 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketi olan TP Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD) olduğu belirtildi.

Millî şirket TPAO, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerini yürüten bir kurum olmasına rağmen, bu haberlere konu olan TP Petrol Dağıtım A.Ş. ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade edildi.

"HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "30.10.2025 tarihinde basında yer alan "Türkiye Petrolleri'nin operasyon" başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'dir. TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016 yılında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir. Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten millî şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumumuzun hâlihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır." denildi.

https://x.com/trpetrolleri/status/1983895306996740119?s=48

Açıklamanın devamında, "Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 04 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, geçmişte olduğu gibi bugün de millî markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup, gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.