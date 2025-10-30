Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türkiye Petrollerine büyük operasyon! 1 milyar TL'lik akaryakıt kayıp: yöneticiler tutuklandı

TP Petrol Dağıtım AŞ firmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 14:50

22-24 Ekim'de STAR Rafineri'nin EPDK'ye bildirdiği Dörtyol ve tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

STAR Rafineri'nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunması üzerine başlatıldı.

Türkiye Petrollerine büyük operasyon! 1 milyar TL'lik akaryakıt kayıp: yöneticiler tutuklandı

18 BİN 476 TON AKARYAKITIN EKSİK OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

Türkiye Petrollerine büyük operasyon! 1 milyar TL'lik akaryakıt kayıp: yöneticiler tutuklandı

BAZILARI YURT DIŞINDA

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Türkiye Petrollerine büyük operasyon! 1 milyar TL'lik akaryakıt kayıp: yöneticiler tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

