Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat! İşte en fazla para kazandıran meslekler

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başladı. 2 milyondan fazla öğrenci 13 ağustos tarihine kadar tercihlerini yapacak. 2025 yılında teknolojinin, dijitalleşmenin ve küresel trendlerin etkisiyle bazı meslekler yüksek gelir potansiyeliyle öne çıkıyor. İşte Türkiye ve dünyada en çok kazandıran meslekler.

KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:59

Bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih dönemi de başladı. Son tercih günü ise 13 ağustos olarak belirlendi ancak, henüz hangi bölümde okuyacağına karar veremeyen öğrenciler için en fazla para kazandıran meslek gruplarını araştırdık.

Günümüz dünyasında teknolojinin ve yapay zekanın da etkisiyle farklı meslek grupları ortaya çıktı. İşte Türkiye ve dünyada en çok kazandıran meslek grupları:

YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİ UZMANLARI

Hayatımızın her alanına giren yapay zeka, büyük şirketlerin de olmazsa olmazı haline geldi. Ülkemizde de teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken bu alanda çalışacak personel arayışı oldukça fazla.

Bu mesleği tercih etmek isteyen öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Veri Bilimi bölümlerini tercih edebilir.

Ortalama maaş: 100 bin TL ve üzeri (Deneyimle artıyor)

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI

Siber tehditlerin artmasıyla birlikte, şirketler veri güvenliğine büyük yatırımlar yapıyor. uzmanları, bankacılık, e-ticaret ve sağlık sektörlerinde vazgeçilmez bir alan olmuş durumda. Bu alanda çalışmak isteyenler, Siber Güvenlik Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Ortalama maaş: 80 bin TL / 100 bin TL (Deneyimle artıyor)

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ

Mobil uygulamalar, oyunlar ve e-ticaret platformlarının, yazılım geliştiricilere olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Serbest çalışma imkanı ve global iş fırsatları da bu mesleğin tercih edilme sebeplerini artırıyor. Bu mesleği tercih etmek isteyen öğrenciler, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Ortalama maaş: 70 bin TL / 110 bin TL (Deneyimle artıyor)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SEO UZMANLARI

E-ticaretin dünyada ve ülkemizde oldukça yaygınlaşması sonrasında, markaların dijital dünyada görünür olması da en önemli konuların başında geliyor. SEO ve sosyal medya uzmanları, firmaların büyümesine önemli katkılarda bulunuyor. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler İletişim, Pazarlama ve Medya bölümlerini tercih edebilir.

Ortalama maaş: 50 bin TL / 100 bin TL

PİLOTAJ VE HAVACILIK

Günümüzde iş kolları ve getirileri kıyaslandığında havacılık sektörünün maddi getirisinin nispeten daha fazla olması bu iş koluna olan ilgiyi ve rağbeti artırmakta, bununla birlikte uçuş mürettebatının sıklıkla farklı yerlere yolculuk etmesi ve farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalaması, insanların dikkatini bu meslek üzerinde toplamaktadır. Havacılık sektörü, özellikle sivil havacılık pilotlarına olan talebiyle öne çıkıyor.

Ortalama maaş: 250 bin TL ve üzeri

TIP VE CERRAHİ

Sağlık sektörü, her zaman yüksek gelir getiren ve bitmesi çok mümkün olmayan alanlardan biri. Özellikle uzman doktorlar (cerrahlar, kardiyologlar) yüksek kazanç elde ediyor. İstikrarlı ve saygın bir meslek olmasıyla da oldukça rağbet görüyor.

Ortalama maaş: 150 bin TL / 250 bin TL ( Uzmanlık seviyesine göre artıyor)

