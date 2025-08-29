Uyuşturucu maddeyi öyle bir yere sakladı ki! Emniyet güçlerinden başarılı operasyon

İstanbul
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ilginç bir yöntem ortaya çıkarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri E.K. (39) ve Ş.Y'yi (32) Kavak'ta durdurdu.
Zanlıların üzerinde ve yanlarındaki çantalarda arama yapan ekipler, gitar çantasındaki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.