Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yaşlı adama sokak ortasında dayak! "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek acımasızca dövdü

Eskişehir'de köpekleri şikayet edilen bir vatandaş, sokakta yürüyen yaşlı adamı "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek acımasızca dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:07

'de köpekleri havladığı için komşuları tarafından edilen bir şahıs sokaktan geçen yaşlı adamı hedef aldı. 16 Eylül saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, şahsın "köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek yaşlı adama acımasızca saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre; Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta oturan O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularınca şikayet edildi. Bu duruma sinirlenen şahıs, ibadet etmek için Yavuz Camii'ne doğru giden ve sokağından geçen R.D. (68) isimli yaşlı adamdan şüphelenerek tartışma başlattı.

Yaşlı adama sokak ortasında dayak! "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek acımasızca dövdü

YAŞLI ADAMI TAKİP ETTİ

Köpekleri şikayet eden kişinin kendisi olmadığını belirten adam, Şehit Halit İlbay Caddesi'ne doğru yürüdü. Köpeklerin sahibi olan şahıs ise takip ettiği yaşlı adamı yakındaki bir parka davet etti. Camiye gideceğini belirterek bölgeden uzaklaşmaya çalışan , arkasını döndüğü esnada O.G.'nin saldırısına uğradı.

Güvenlik kameraları ile anbean kayıt altına alınan görüntülerde, şahsın koşarak yumruk attığı, yaşlı adamın yere düştüğü ve defalarca tekmelendiği görüldü. Yaşanan olayın ardından evine giden şahsın, balkondan ayaklarını sarkıtarak aşağıdaki köpeklere ekmek attığı anlar da bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, şahsın köpeklere bakarak, "Aferin size. Ne güzel bu hayat ya" dediği anlar yer aldı. Şahsın ayrıca, "Bugün hava çok güzel, havlayın" dediği öne sürüldü.

Yaşlı adama sokak ortasında dayak! "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek acımasızca dövdü

Darp mağduru R.D., olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbeler sebebiyle yüzünün çeşitli yerlerinde ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu belirlenen yaşlı adam, tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Önceki gün ameliyat olan ve ilerleyen günlerde gözünün altına platin yerleştirileceği öğrenilen adam, köpeklerin sahibi O.G.'den şikayetçi oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş insanına 10 milyonluk yapay zeka vurgunu! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi: Hasan Mutlu itiraf etti: Tek tek içeri yerleştirildi
ETİKETLER
#eskişehir
#şiddet
#köpek saldırısı
#yaşlı adam
#şikayet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.