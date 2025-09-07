Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci formalarla geri dönüyor

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Bu kapsamda, okullarda hazırlıklar tamamlandı. İçeriği güncellenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda öğrencileri bekliyor. Ayrıca bu yıl yeniden forma zorunluluğu olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci formalarla geri dönüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 07:42

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına artık saatler kaldı. 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yarın ders başı yapacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci sınıflardaki yerini alırken, okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz olarak dağıttığı yeni ders kitapları sıralara yerleştirildi.

Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci formalarla geri dönüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
19 milyon öğrenci okula başlıyor: TESK’ten çocukların güvenliği için kritik çağrı

OKULLAR ÖĞRENCİLERE HAZIR

Bu yıl ders kitaplarının içerikleri güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, geçen yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanmıştı.

Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci formalarla geri dönüyor

Bu yıl ise 2, 6 ve 10’uncu sınıflar da yeni müfredatla eğitim görecek. Kitapların arkasında bulunan karekodlar sayesinde içeriklere dijital olarak erişilebilecek. Öğrenciler, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, animasyon ve simülasyonlarla desteklenmiş materyallerden faydalanabilecek.

Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci formalarla geri dönüyor

FORMALI GÜNLER GERİ DÖNDÜ

Yeni dönemde okullarda forma zorunluluğu geri geliyor. Formada herhangi bir marka ya da logo yer almayacak. Belirlenen kıyafetler 4 yıl boyunca kullanılacak ve bu süre zarfında değiştirilmeyecek.

ETİKETLER
#yaz tatili
#okullar açılıyor
#okul forması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.