Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısının gündemi "Aile" oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası, yazılı açıklamada bulundu. Duran'ın açıklamasına göre, toplantıda "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşma yolunda aile kurumunun çekirdeğini korumanın ve güçlendirmenin önemi vurgulandı.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısının gündemi
13.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
19:32
|
13.08.2025
13.08.2025
19:43

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Toplantının ana gündem maddesi, dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra " kurumunun korunması ve güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısının gündemi "Aile" oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, aile müessesesinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar yer aldı. Toplantıda hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi.

2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin, Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak açıklanan 2026-2035 yılları arasında eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı, şehir planlaması başta olmak üzere birçok açıdan aile ve nüfusu korumak için yapılması gerekenlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.”

