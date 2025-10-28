Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 11:31

'nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek.

Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı

10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı

ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği ara tatil kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı

Bakan Tekin, “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

https://x.com/Yusuf__Tekin/status/1983073031078465636?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983073031078465636%7Ctwgr%5E36c3d04b6c39ca060dca29097cdd87f0a2ca7035%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2Fyusuf-tekin-duyurdu-meb-den-ara-tatil-karari-2447623

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım tatiline kaç gün kaldı? Ara tatil için gün sayılıyor
2. ara tatil ne zaman olacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ara tatil
#öğretmenler
#2025-2026 Sezonu
#Mesleki Çalışma Haftası
#Çevrim Içi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.