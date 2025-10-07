Menü Kapat
14°
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Azerbaycan 7 Ekim'de bayrakları yarıya mı indirdi! İddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgileri bir bir çürütmeye devam ediyor. Sosyal medyada yer alan, "Azerbaycan’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yıldönümünde bayrakların yarıya indirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. DMM, bu iddiaları Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan sistematik bir algı operasyonu olarak nitelendirdi.

Azerbaycan 7 Ekim'de bayrakları yarıya mı indirdi! İddialara açıklama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında hızla yayılan ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir iddiaya ilişkin resmî açıklama yayımladı. Söz konusu paylaşımlarda, "’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı soykırımın yıldönümünde ’da bayrakların yarıya indirildiği" öne sürülmüştü. DMM, bu iddiaların tamamının birer dezenformasyon ürünü olduğunu net bir dille ifade etti.

SİSTEMATİK ALGI OPERASYONUNA TEPKİ

Merkez, asılsız iddiaların amacına dikkat çekerek, bu tür paylaşımların kasıtlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, iddiaların Azerbaycan’ı karşıtı gibi göstermeye, Kamuoyunu yanıltmaya, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeye, Kardeş ülke Azerbaycan’ın itibarını zedelemeye, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmaya, Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeye hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçası olduğu belirtildi. DMM, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

