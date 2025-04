1 Fikir 1 Türkiye

Gelin, Birlikte Fark oluşturalım!

Bazen bir fikir, bir şehrin kaderini değiştirir. Bazen küçük bir ilçede doğan bir hayal, dünya sahnesine taşınır. İşte tam da bu yüzden biz TÜMMİAD olarak yola çıktık. “Bir fikir neyi değiştirir ki?” diyenlere inat, “Her şey bir fikirle başlar” diyoruz. Çünkü biz inanıyoruz; Türkiye'nin dört bir yanında, büyük değişimlere ilham olacak fikirler var. Sadece onların keşfedilmesi, duyulması ve desteklenmesi gerekiyor.

TÜMMİAD Kimdir?

Tam adıyla Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği olan derneğimiz, on yılı aşkın süredir girişimcilik alanında çalışıyor. Sıradan düşünmeyen, ezber bozan, fark oluşturmayı seven bir topluluğuz. İnovasyon deyince akla sadece teknoloji değil, insanı odağına alan yapıcı çözümler de geliyor bize göre. İşte bu yüzden her yaştan, her kesimden insanın içinde olduğu organizasyonlar düzenliyoruz.

Fakat bizim için önemli olan sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler değil. Biz, Türkiye'nin yedi bölgesinde, her köşesinde sesini duyuramamış ama potansiyeli çok büyük olan insanlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü bir şehrin gelişmesi sadece merkeziyle değil, kenar mahalleleriyle, köyleriyle, kasabalarıyla olur. O yüzden diyoruz ki: “Önce herkes kendi kapısının önünü süpürsün.” Sorumluluk almadan, bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Toplumsal farkındalığın yolu bireysel sorumluluktan geçiyor.

Farklı Etkinlikler, Renkli Anlar

TÜMMİAD sadece yarışmalar düzenleyen bir dernek değil. Biz işin içine biraz eğlence, biraz yapıcılık, bolca farkındalık da katıyoruz. Mesela hiç Saçmalathon diye bir şey duydunuz mu? Evet, kulağa biraz “saçma” geliyor ama tam da o yüzden çok şey başarıyor. Saçma gibi görünen fikirlerin bazen ne kadar yapıcı olabileceğini birlikte keşfediyoruz. Sınırları kaldırıyor, kalıpları kırıyoruz.

Ya da Gri'şimcinin 50 Tonu adlı etkinliğimiz… Girişimciliğin sadece parlak sunumlar ve yatırımcı görüşmeleri olmadığını, aynı zamanda gri alanların da olduğunu gösteriyoruz. Hayat her zaman siyah-beyaz değil. Bir fikrin başarılı olması kadar başarısız olmasından da öğrenilecek çok şey var. Ve bazen bu konu direkt coğrafyamızda benimsediğimiz kültürün eseri oluyor. Bu panel Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen mucit ve girişimcilerin bu yola neden, nasıl girdiklerini anlamaya, başarılı yada başarısız olmalarının sebeplerini anlamaya çalıştığımız bir panel olarak bizi derin araştırmalara ve düşüncelere itiyor.

Ve tabii ki Startup Fighting! Burada girişimciler sahneye çıkıyor, fikirlerini savunuyor ve rekabetin tadını çıkarıyor. Ama unutmadan söyleyelim: Burada kazanan sadece bir kişi değil, her fikrini cesurca paylaşan herkes. Bu etkinlikle girişimcilerin sosyalleşmesini ve açıklarını kapatmaları için birbirlerinden faydalanmasını sağladığımız ve geleneklerimizde de var olan bir yöntemle deniyoruz. Aşıkların, ozanların atışması, yeni dönem rapçilerin kapışması gibi düşünebilirsiniz.

1 Fikir 1 Türkiye: Hepimizin Taşın Altına Elini Koyduğu Bir Proje

“1 Fikir 1 Türkiye” işte bu anlayışla yola çıkan bir organizasyon. Herkesin eşit şartlarda fikirlerini paylaşabildiği, projelerini anlatabildiği ve gerçek anlamda fırsat eşitliği sunan bir yapı kurmak istedik. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü, insanıdır. Ve o insanlar sadece büyükşehirlerde yaşamıyor.

Bu projeyle, fikirlerin şehirlere, insanlara, gençlere nasıl moral ve motivasyon kaynağı olabileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Düşünsenize… Kendi köyünden, ilçesinden çıkan bir genç, geliştirdiği projeyle ulusal çapta bir başarı yakalıyor. Sonra ne oluyor? O şehirdeki diğer gençler ona bakıp “Ben de yapabilirim” diyor. İşte rol modeller böyle doğar.

Etkinlik Takvimi Belli Oldu!

Bu yıl 1 Fikir 1 Türkiye etkinlik serimizin ayakları şöyle şekillendi:

•1 Fikir 1Anadolu Online Etabı –Anadolu’nun dört bir yanından online katılımcılarla 15 Nisan’da ekran başında buluşuyoruz.

•1 Fikir 1 Doğu Anadolu Etabı – Doğunun incisi Van’da 17 Nisan’da sahneye çıkıyoruz.

•1 Fikir 1 Karadeniz Etabı – Karadeniz’den yepyeni fikirlerle 21 Nisan’da Samsun’da buluşuyoruz.

•1 Fikir 1 Akdeniz Etabı : 18 Nisan Adana’da Akdeniz girişimcilerini bekliyoruz.

•1 Fikir 1 Ege Etabı : Muğla’da gerçekleşti.

•1 Fikir 1 Marmara Etabı : Bursa’da gerçekleşti.

•1 Fikir 1 Güneydoğu Etabı : Şanlıurfa’da gerçekleşti.

•1 idea 1 World – Uluslararası katılımın olduğu büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek projeler 25-26 Nisan’da Ankara Anfa Fuar Merkezinde sahnede olacak!

Her biri kendi bölgesinden çıkan fikirleri hem ülke geneline hem de uluslararası arenaya taşıyacak. Bu sadece yarışma değil, bir fırsat kapısı.

Uluslararası Sahne: 1 Idea 1 World

Ankara’da 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 1 Idea 1 World yarışması, bu etkinliklerin finali değil, aslında bir başlangıç. Çünkü buradan seçilen projeler sadece Türkiye çapında değil, dünyada da ses getirebilir. Uluslararası jüri üyeleri, yatırımcılar ve inovasyon profesyonelleriyle aynı ortamda bulunmak, katılımcılar için çok büyük bir şans.

Bu fırsat sadece o fikri sunan kişiye değil, geldiği şehre de katkı sağlar. O kişi rol model olur, diğer gençlere cesaret verir. Belediyeler, STK'lar, yerel yönetimler bu başarıyı sahiplenir ve daha fazla destekle yeni fikirlerin doğmasına ortam hazırlar.

Bu Bir Davet: Gelin Hep Birlikte Başlatalım Bu Değişimi

Bugün seni bu yazıyı okumaya iten şey belki bir merak, belki de içindeki o “benim de bir fikrim var” hissi. Ne olursa olsun, yalnız olmadığını bil. TÜMMİAD olarak biz buradayız, yanındayız.

Eğer sen de “Benim de söyleyecek bir sözüm, paylaşacak bir fikrim var” diyorsan, seni “1 Fikir 1 Türkiye” organizasyonuna davet ediyoruz. Belki senin fikrin bir okulu değiştirecek, bir ilçeye umut olacak. Belki de hiç ummadığın bir anda, o sahnede sen olacaksın. Kim bilir?

Unutma, bir adım atman yeter. Geri kalanında birlikteyiz.

Biz TÜMMİAD olarak 10 yıldır hep “yapılmayanı yapmak” için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada gördük ki, gerçek değişim, en alttan başlıyor. Sadece yukarının değil, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İşte bu yüzden “1 Fikir 1 Türkiye” diyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin ve her fikrin kıymeti var.

Sen de bu değişimin bir parçası olmak istiyorsan, seni bekliyoruz. Çünkü sen yoksan, bir kişi eksik kalıyoruz.

İmza:

MUCİTTİN