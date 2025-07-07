Büyüyünce Ne Olacaksın?

GİRİŞ: 2025-07-07 10:00 10:00 2025-07-07 | GÜNCELLEME: 2025-07-07 10:00 10:00 2025-07-07

Bir çocuğa sorulabilecek en klasik, en bayat, en dayı dayı soru bu olsa gerek: “Büyüyünce ne olacaksın?”

Ama yine de hepimiz soruyoruz. Çünkü içimizde bir umut var: Belki bu çocuk geleceğin Elon Musk’ı çıkar da ilerde bana bir Tesla yollar.

Cevaplar her dönemde değişti. Bir zamanlar herkes polis, doktor, öğretmen olmak isterdi. Sonra bir gün astronot moda oldu. 2000’lerde futbolcu patladı.

Peki ya şimdi?

Şimdi cevaplar enteresan:

-Youtuber olacağım.

-Influencer olacağım.

-Roblox developer olacağım.

Bazıları direkt samimi;

-Zengin olacağım.

Bazıları ise umutsuz;

-Emekli olacağım :)

Ben soruyorum bazen miniklere, ne olacaksın diyorum, biri bana NFT satacağım dedi. O an anladım ki biz artık bambaşka bir çağdayız ve bir rakip geliyor.

Düşünsene 2050 yılındayız.

Bir grup çocuk var. Soruyorsun

-Büyüyünce ne olacaksın?

Cevaplar:

-Metaverse bahçıvanı olacağım.

-Yapay zeka terapisti olacağım.

-Robot hakları avukatı olacağım.

-Kuantum influencer!

Kuantum influencer kim? Ne yapıyor?

Belki de duymadığımız hayal bile edemediğimiz bir meslek fısıldayacaklar kulağımıza, yada bağırarak söyler belki.

Çocuklar geleceğin girişimcileri, kim bilir belki de şimdinin.

Ben çocuklara bakınca şunu görüyorum

Bunlar girişimci doğuyor!

Bir çocuk legolarla oynarken bile pazarlama yapıyor;

“Baba bak, bu Legoyu buraya koyarsak uzay gemisi olur, hem annemin rujunu motor yaparız, hem de kardeşimin bebeklerini yolcu taşırız.”

Yani mantık harbi girişimci mantığı.

İmkansızlıkları avantaja çevirmek.

Elindekilerle dünya kurmak.

Ve en önemlisi!

Hayal kurmak...

İşte bizim teknoloji dünyasında kaybettiğimiz en değerli şey bu: "hayal gücü"

Gelecek meslekleri absürt ama gerçek olacak, bugünün çocukları gelecekte öyle mesleklerde çalışacak ki, biz adını bile duymadık.

Mesela; zihin haritası tasarımcısı, genetik moda danışmanı, sanal influencer menajeri, ama benim en sevdiğim; yapay zeka antrenörü.

Hatta belki gelecek korkusu terapisti diye bir iş bile olur. Ve müşterilerin... Afedersin hastaların, danışanların yaş aralığı 7-12!

Neden; çünkü bizler gibi yaşlanınca ne olacak yerine seneye ne olacak bile çok uzun gelen bir çağda yaşıyor olacaklar.

Yani çocuklar daha 10 yaşında dünya ısınacak mı, robotlar işi mi alacak? diye panik atak geçiriyor olacak.

Girişimcilik Çocuk Oyuncağı mı?

Şaka bir yana, yeni nesil inanılmaz hızlı adapte oluyor. Daha 8 yaşında YouTube kanalı açan mı dersin, tiktok’tan para kazanan mı, AI ile resim çizip NFT satan mı…

Büyüyünce değil, şimdi girişimci oluyorlar.

Büyüyünce ne olacaksın? sorusu geçerliliğini kaybediyor. Çünkü çocuk büyüyene kadar zaten iki iş batırıp bir exit yapıyor.

Biz hala aynı soruları soruyoruz ama dünya bambaşka bir yöne gidiyor.

Çocuk kod yazıyor, oyun tasarlıyor, 3D printerda oyuncak basıyor…

Ama okullarda hala kaç metrekarelik halı lazım? tarzı matematik problemleri çözülüyor.

Büyüyünce ne olacaksın?

Artık ai var, büyümeme gerek yok.

Burada kritik mesele bence şu; ne olacaksan ol, hayal kurabiliyor musun?

Çünkü girişimcilik, inovasyon, teknoloji dediğin şeyin kalbi bu.

Dünyayı değiştiren insanlar, hayal kurmaya cesaret edenler.

Steve Jobs bir mezuniyet konuşmasında "Stay Hungry, Stay Foolish.” diyordu.

Benim neyim eksik ben de diyorum ki; “Stay Saçmalayan, Stay Hayal Kuran.”

Çocuklara bunu öğretelim. Büyüyünce ne olacağını değil, her yaşta nasıl hayal kuracağını öğretelim.

Malum sen o soruyu sorarsan döner sana gelir bir gün, işte o gün sen şöyle söyle; Ben hala ne olacağımı bilmiyorum.

Çünkü dünya sürekli değişiyor. Ve değişime ayak uyduranlar, her zaman kazanan oluyor.

Bazen astronot, bazen girişimci, bazen saçmalathon şampiyonu…

Yeter ki içindeki çocuğu kaybetme.

Ve en önemlisi, ıskaladığımız şu soruyu sor;

Bugün neyin peşindesin?

Çünkü bazen en güzel şeyler, en saçma sorularla başlar.