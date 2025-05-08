Scooby Doo çıkartması kötülük yanı başımızda! Nüfusu azaltan ekonomi değil...

GİRİŞ: 2025-05-08 09:39 09:39 2025-05-08 | GÜNCELLEME: 2025-05-08 09:55 09:55 2025-05-08

İlk kez 1969 yıllarında çizgi dizi olarak yapılan Scooby Doo, öncelikle bir çocuk projesi zannedildi. Ancak zamanla aslında Scooby Doo çizgi dizisinin birçok anlam barındırdığı ortaya çıktı. Özellikle en yakınımızdaki insanların kötü maskeleri olduğu algısı hayata karşı biraz daha dikkatli olmamızı sağladı.

90’LILAR KORKUYOR

90’lı çocukların travmatik öğesi olan Scooby Doo’nun en net halini büyüyünce anladık. Kötü maskeli insanların en yakınlarımızdan çıkması bu yüzyılın bir hastalığı oldu. 30 yaş üstünün kabusu olan bu durum bilim dünyasında yerini kaygı bozukluğuyla aldı. Geçtiğimiz günlerde Japonya da yapılan bir araştırma da 30 yaş ve üstü kişilerin kaygı kontrolünü kaybettikleri ortaya çıktı. Bu kişilerin yapılan araştırma sonucu isteğe bağlı yalnızlığı tercih etmesi nüfus oranını da derinden etkiledi.

NÜFUSU AZALTAN EKONOMİ DEĞİL KAYGI!

Yaşanan kaygı probleminin nüfustaki azalmanın en büyük nedeni olarak belirtildi. İnsanların güven problemi yaşaması kişilerin değişmesi ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Japon bilim insanları pekte haksız değil. Bilim insanları en gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya’da bu sorunun tespitinin diğer tüm ülkeleri de olumsuz etkilediğini belirtti. Akıllara da işte Scooby Doo geliyor. En kötü insanların en yakınlarımızdan çıkması güvensiz bir kişiliğe bürünmemize neden olduğu bilimsel olarak da kanıtlandığına göre biraz köşeye çekilip Scooby Doo’nun yeni versiyonunu izleyelim.