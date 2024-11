Bitcoin fiyatı çıldırdı! Kripto piyasasında Trump etkisi

06 Kasım 2024 06:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 07:01

ABD'de başkanlık seçimi oy sayımı işlemleriyle devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle adeta uçtu. İşte detaylar...

ABD Başkanlık seçimi kripto para piyasasını altüst etti. Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle tarihi bir rekor kırdı. Oy sayımı ülkenin tüm eyaletlerinde tüm hızıyla devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisi Bitcoin'in fiyatını etkiledi. Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bu gelişmede Trump'ın daha önce Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamaların da etkili olduğu konuşuluyor. Nitekim Trump, seçim sürecinde yaptığı birn konuşmada ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı.

Buna karşın bazı analistler, Bitcoin'de seçim sonrasında sert geri çekilmelerin olabileceği uyarısını yaptı. Bir süredir Trump fiyatlamasının gerçekleştiği ve olası zaferde dahi yükselişin devam etmeme ihtimali yüksek sesle söylenmeye başladı.

TRUMP ARAYI AÇIYOR

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu. Buna göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 198, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 109 delege elde etti.