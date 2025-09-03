Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
32°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul Valiliği duyurdu: Enrico Macias konseri iptal edildi

İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de Şişli'deki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenmesi planlanan Enrico Macias konserini iptal etti. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi...

İstanbul Valiliği duyurdu: Enrico Macias konseri iptal edildi
IHA
03.09.2025
saat ikonu 21:40
03.09.2025
saat ikonu 21:43

Valiliği, Şişli’de 5 Eylül'de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Eylül'de İstanbul Şişli’de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "05.09.2025 günü Şişli ilçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti ’in ’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

