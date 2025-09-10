Menü Kapat
 | Emir Yücel

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!

Fatih Belediyesi’nin İTO ve TUGEV (Turizm Geliştirme Vakfı) iş birliğiyle düzenlediği Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, Boğaz’da düzenlenen tekne turu ve sertifika töreniyle tamamlandı. Yüzlerce gönüllü genç iki ay boyunca tarihi yarımadada turistlere rehberlik ederek hem kültürel tanıtıma katkı sundu hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!
10.09.2025
10.09.2025
Fatih Belediyesi tarafından uzun süredir sürdürülen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, bu yıl da başarıyla tamamlandı. Sultanahmet, Ayasofya, Divanyolu, Gülhane, Eminönü ve Beyazıt gibi ’un tarihi merkezlerinde görev yapan gönüllü gençler, farklı dillerde yüz binlerce turiste rehberlik etti.

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!

Proje sayesinde gençler yabancı dil becerilerini geliştirme, sosyal yönlerini güçlendirme ve farklı kültürlerle tanışma fırsatı buldu.

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!

Sertifikalar Tekne Turu ile Verildi

Kapanış töreni İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne turunda gerçekleştirildi. Törende sertifikalarını alarak projeyi taçlandırdı. Bu yıl bine yakın başvuru yapılan programa seçilen yüzlerce gönüllü sahada aktif görev aldı.

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!

Başkan Turan: Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: Fatih, İstanbul’un tarihi ve kültürel kalbinin attığı bir ilçedir. Burada görev alan gönüllü turizm elçilerimiz hem ülkemizi tanıttılar hem de misafirperverliğimizi dünyaya gösterdiler.

İstanbul'da Turizm Elçileri Projesi başarıyla tamamlandı!

Gençlerimizin bu özverili çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda projeyi daha da geliştirerek devam ettireceğiz.

#istanbul
#Gönüllüler
#Gönüllü Turizm
#Tarihi Yöreler
#Fatih Belediyesi
#Dil Eğitimi
#Kültür Etkileşimi
#Kültür - Sanat
