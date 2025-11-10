Menü Kapat
16°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Mescidi yandı minaresi 200 yıldır sapa sağlam!

Afyonkarahisar Bolvadin'de bulunan, 1801'deki büyük yangında zarar gören Kırık Minare görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Selçuklu mirası caminin minaresi 200 yıldır sapa sağlam duruyor.

13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 'Kırık Minare' 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünde günümüze kadar ulaştı.

Mescidi yandı minaresi 200 yıldır sapa sağlam!

AKMESCİT TAMAMEN YANDI MİNARESİ 200 YILDIR DURUYOR

1801 yılı çıkan yangında tamamen yok olan 'Akmescit'in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. eseri minarenin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığı biliniyor. Günümüzde tarlaların ortasında kalan minare yapısı ile ziyaretçilerin her dönem ilgisini çekmeyi başarıyor.

Mescidi yandı minaresi 200 yıldır sapa sağlam!

MİRASI MAHALLELERİ MUTLU EDİYOR

Erkmen Mahallesi Muhtarı Talip Ergün, minarenin geçmişten kendilerine miras kaldığını ifade ederek, esere olan ilginin ise kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Ergün özellikle fotoğraf meraklılarının hafta sonları ve tatil günlerinde minarenin olduğu bölgeye akın ettiklerini vurguladı.

Mescidi yandı minaresi 200 yıldır sapa sağlam!
