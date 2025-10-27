Menü Kapat
22°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Onlarca sanatçının 'tezhip' çalışması Çamlıca Camii'nde yerini aldı

Geleneksel sanatlardan tezhiple ilgili 7 yıllık emeğin ürünü olan 171 eserin yer aldığı 'Müzehher' adlı sergi, Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. 62 sanatçının 7 yıllık emeği olan nadide eserlerin farklı portroleri var. Bazı eserler ise uluslararası yarışmalarda derece almış, ayrıca farklı ulusal yarışmalarda ödül kazanmış çalışmalar da sergide yer alıyor. Öğrencilerin birçoğu doktora ve yüksek lisans talebesi olarak öğrenim görmekte.

Geleneksel sanatlarımızdan tezhibin zarafetini yansıtan "Müzehher" adlı , Emel-Hüseyin Türkmen Evi’nde eğitimlerini sürdüren "Altından Haleler" grubuna mensup 62 öğrencinin eserlerinden oluşuyor. döneminden günümüze uzanan köklü bir sanat dalı olan , sergide farklı hattatların eserleriyle birleşerek yeniden yorumlandı. İsmi "çiçeklerle süslü" anlamına gelen Müzehher, sabır, zarafet ve maneviyatı altınla harmanlayan özel bir seçki sunuyor. Klasik tezhip üslubunu yaşatırken çağdaş yorumlara da yer veren sergideki hat ve tezhip sanatının zarif örnekleri sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. "Müzehher" adlı tezhip sergisi, 2 Kasım tarihine kadar Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Onlarca sanatçının 'tezhip' çalışması Çamlıca Camii'nde yerini aldı

FARKLI SANATÇI PORTROLERİ VAR

Serginin sanat danışmanı ve eğitmeni Emel Türkmen, "7 yıldır bütün ödevlerle bir sergi oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz farklı disiplinlerden geliyor; kimisi çalışan, kimisi çocuklu anne, kimisi genç kız. 16 yaşında bir lise öğrencimiz olduğu gibi, 66 yaşında bir teyzemiz de var. Yani çok çeşitli portrelerde öğrencilerimiz bulunuyor. Ödevlere gelince, en baştan başlayan ve benden önce ders almış bazı öğrencilerimiz de var. Onların çalışmaları, işçilik açısından daha özenli oluyor. Ancak yeni öğrencilerimiz de çok fazla. Onlarla önce daha basit çalışmalara başladık, ardından daha zorlu çalışmalara geçtik. Ödevlerde İslam coğrafyası ve Osmanlı Cihan Devleti dönem ve üslupları da yer alıyor. Tamamıyla tezhip sanatını bilimsel olarak ilerletmek, kursiyer talebesi gibi değil de biraz daha akademik bakarak ilerlemek istedim" dedi.

Onlarca sanatçının 'tezhip' çalışması Çamlıca Camii'nde yerini aldı

ULUSLARARASI DERECELERİMİZ VAR

Türkmen, "Tablolarımız genellikle hat bazlı olmakla birlikte, hat olmayan eserlerimiz de bulunuyor. Yazılarda ayetler, hadisler, şiirler ve kelam-ı kibarlar yer alıyor. Padişah isimlerini içeren çalışmalarımız olduğu gibi, besmele içeren eserlerimiz de var. Farklı yazı biçimleri, sergide dikkati çeken unsurlardan biri. Sergimiz, tezhip sanatının kullanım alanlarını da yansıtıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı doktora ve yüksek lisans talebesi; farklı alanlarda çalışmalar yürütmelerine rağmen teslim sanatında yüksek lisans ve doktora yapmış arkadaşlarımız da bulunuyor ve bazıları halen çalışmalarını sürdürüyor. Bazı eserlerimiz uluslararası yarışmalarda derece almış, ayrıca farklı ulusal yarışmalarda ödül kazanmış çalışmalar da sergide yer alıyor. Sergide son iki ödevimiz yer almıyor; bunun nedeni, bu çalışmaların icazetnameye dahil olması ve onlar için ayrı bir sergi tasarlamamız. Bunun dışında, sergideki bütün çalışmalar, ödev sistemimizde bulunan eserleri kapsıyor" diye konuştu.

Onlarca sanatçının 'tezhip' çalışması Çamlıca Camii'nde yerini aldı
