Tarihi yapı yeniden ibadete açılıyor! 1335'te inşa edilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlhanlı Devleti döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1335'te, Niğde Kalesi'nin güneyinde inşa edilen Niğde Sungurbey Camisi'nin restorasyonu ramazan ayında tamamlanacak.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kesme taş malzeme, anıtsal taç kapı ve tek minaresiyle dönemin taş işçiliğini yansıtan yapı, Osmanlı döneminde 16-19. yüzyıllarda kesintisiz şekilde ibadete açık kaldı, bu süreçte caminin kullanımını sürdürmek amacıyla çatı ve cephelerde çeşitli kısmi onarımlar yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2023'te başlatılan caminin restorasyon süreci devam ediyor. Restorasyon kapsamında, caminin özgün haline döndürülmesi amacıyla restorasyon projesi revize edildi ve harim kısmında yer alan 24 muhdes ahşap sütun söküldü.

TARİHİ DOKULAR KORUNDU!

Özgün yapısına uygun olarak caminin çatısı yenilendi ve çelik konstrüksiyonlu yeni çatı yapıldı, titanyum çinko ile kaplandı. Kündekari ve kakma tekniğiyle yapılan cümle kapıları ile minberin konservasyon çalışmalarında sona gelindi. Avlu duvarları ile tuvaletleri tamamlanan caminin, abdesthane ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Her dönem farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla onarılan, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Sungurbey Camisi'nin, yürütülen yeni çalışmalarla tarihi dokusu korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

VALİ ÇELİK TEMENNİDE BULUNDU

14. yüzyıldan bugüne ayakta kalan Selçuklu mimarisinin örneklerinden olan caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonunun 2026 yılı ramazan ayında tamamlanarak, ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor. Uzun süredir devam eden restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte caminin yeniden ibadete ve ziyarete açılacağını belirten Vali Çelik; "Bu süreç, Niğde'nin kültürel kimliğine ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacaktır. Emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.