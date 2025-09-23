Türkiye'de bulundu, dünyada sayılı! 7,7 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Yeni tür olabilir

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan kazı çalışmalarında tarihe damga vuracak bulgular ortaya çıkıyor. İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı Kayseri’den bir keşif haberi daha geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 7,7 milyon yıllık tarihin aydınlatma çalışmalarının yapıldığı Taşhan Bölgesi Kazı Çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

7,7 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ OLABİLİRLER

Yapılan incelemenin ardından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda Yamula Barajı olarak bilinen barajımızın hemen yanı başındayız. Dolayısıyla burada geçmiş yıllarda bir çobanın suyun çekilmesi ile 2018 yılında ortaya çıkan bir bulguyla başlayan süreç ve ortaya çıkan değerler var. Şehrimizin paleontoljik ve morfolojik yapısını yeniden gözden geçirmek adına bir değerlendirme yapılması gerektiğini de çağrıştıran bir yaklaşım. Hırka bölgesi, burası ve Ağırnas bölgesinde yani kısacası Kayseri'mizin içinde bulunduğu bu havzada yapılan kazılarla buradan çıkarılan ürünlerin 7,7 milyon yıl önce yaşamış ürünler olduğunu ve bundan da kaynaklı olarak hem orman açısından hem de su açısından buradaki zenginliğin asla göz ardı edilemeyeceğini hepimiz kabul edebiliriz.

İĞNE İLE KUYU KAZINIYOR

Filler, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ya da değişik yırtıcı hayvanlar dahil olmak üzere her çeşitten 7-8 tane aileden oluşan bir zenginlik var. Belki de daha fazlası çıkacak. Kelimenin tam anlamıyla iğne ile kuyu kazılıyor. Tabi ki buranın lojistik hizmetini veren de iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz bu çalışmalardan çıkan verileri özellikle çıkan ürünleri önem arz ettiğini, dünyada sayılı buluşlardan olduğu paylaşılınca müzeleşme yönünde de bir çalışma başlatmıştık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda eski müzenin yerinde projelendirdiğimiz önemli bir müzeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru da bu tamamlanmış olacak" dedi.

"YENİ BİR TÜR OLABİLİR"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise bölgede bir sezonda 3 benzer parça bulduklarını ve bunların da yeni bir türe ait olabileceğini söyleyerek, "Bizler burada severek ve yürekten çalışıyoruz. 1 saattir buradayız ve sıcaklığı görüyorsunuz. Biz tüm yazı bu şekilde ve tozun toprağın içinde geçiriyoruz. Bu iş sevmeden yapılmaz. Ayrıca Kayseri ve bu bölge inanılmaz verimli. Bir bilim insanı olarak bu verimliliğe arkamızı dönemedik. Değerlendirmek istedik ve yurt dışından bilim insanları da bu projenin içinde. Bu sene 3 tane yeni örnek bulduk. Burada hortumlu memeli kafatasından bahsediyorum. Bu sene bulduk ve şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunu da ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarırız. Zenginliklerimiz çok önemli ve inanın bu zenginlikte başka bir coğrafya yok. Bize yurt dışından ‘gelelim’ diye mail atıyorlar. Biz de bunları koruyalım ve tanıtalım. Ben bize destek veren herkese ve özellikle 8 yıldır büyük bir özveri ile çalışan ekibime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

