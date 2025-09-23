Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'de bulundu, dünyada sayılı! 7,7 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Yeni tür olabilir

Kayseri'deki kazı çalışmalarında bir keşif haberi daha heyecanlandırdı. Taşhan bölgesinde 7,7 milyon yıllık tarihten izler ortaya çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gün yüzüne çıkarılan bulguların dünyada sayılı olduğunu söyledi. İşte kazı çalışmalarına dair detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:42

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan çalışmalarında tarihe damga vuracak bulgular ortaya çıkıyor. İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı ’den bir haberi daha geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 7,7 milyon yıllık tarihin aydınlatma çalışmalarının yapıldığı Taşhan Bölgesi Kazı Çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Türkiye'de bulundu, dünyada sayılı! 7,7 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Yeni tür olabilir

7,7 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ OLABİLİRLER

Yapılan incelemenin ardından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda Yamula Barajı olarak bilinen barajımızın hemen yanı başındayız. Dolayısıyla burada geçmiş yıllarda bir çobanın suyun çekilmesi ile 2018 yılında ortaya çıkan bir bulguyla başlayan süreç ve ortaya çıkan değerler var. Şehrimizin paleontoljik ve morfolojik yapısını yeniden gözden geçirmek adına bir değerlendirme yapılması gerektiğini de çağrıştıran bir yaklaşım. Hırka bölgesi, burası ve Ağırnas bölgesinde yani kısacası Kayseri'mizin içinde bulunduğu bu havzada yapılan kazılarla buradan çıkarılan ürünlerin 7,7 milyon yıl önce yaşamış ürünler olduğunu ve bundan da kaynaklı olarak hem orman açısından hem de su açısından buradaki zenginliğin asla göz ardı edilemeyeceğini hepimiz kabul edebiliriz.

Türkiye'de bulundu, dünyada sayılı! 7,7 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Yeni tür olabilir

İĞNE İLE KUYU KAZINIYOR

Filler, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ya da değişik yırtıcı hayvanlar dahil olmak üzere her çeşitten 7-8 tane aileden oluşan bir zenginlik var. Belki de daha fazlası çıkacak. Kelimenin tam anlamıyla iğne ile kuyu kazılıyor. Tabi ki buranın lojistik hizmetini veren de iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz bu çalışmalardan çıkan verileri özellikle çıkan ürünleri önem arz ettiğini, dünyada sayılı buluşlardan olduğu paylaşılınca müzeleşme yönünde de bir çalışma başlatmıştık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda eski müzenin yerinde projelendirdiğimiz önemli bir müzeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru da bu tamamlanmış olacak" dedi.

Türkiye'de bulundu, dünyada sayılı! 7,7 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Yeni tür olabilir

"YENİ BİR TÜR OLABİLİR"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise bölgede bir sezonda 3 benzer parça bulduklarını ve bunların da yeni bir türe ait olabileceğini söyleyerek, "Bizler burada severek ve yürekten çalışıyoruz. 1 saattir buradayız ve sıcaklığı görüyorsunuz. Biz tüm yazı bu şekilde ve tozun toprağın içinde geçiriyoruz. Bu iş sevmeden yapılmaz. Ayrıca Kayseri ve bu bölge inanılmaz verimli. Bir bilim insanı olarak bu verimliliğe arkamızı dönemedik. Değerlendirmek istedik ve yurt dışından bilim insanları da bu projenin içinde. Bu sene 3 tane yeni örnek bulduk. Burada hortumlu memeli kafatasından bahsediyorum. Bu sene bulduk ve şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunu da ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarırız. Zenginliklerimiz çok önemli ve inanın bu zenginlikte başka bir coğrafya yok. Bize yurt dışından ‘gelelim’ diye mail atıyorlar. Biz de bunları koruyalım ve tanıtalım. Ben bize destek veren herkese ve özellikle 8 yıldır büyük bir özveri ile çalışan ekibime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'
ETİKETLER
#kayseri
#arkeoloji
#kazı
#keşif
#Fosiller
#Paleontoloji
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.