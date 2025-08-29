Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Aisu ile Lil Zey birbirine girdi! Bardaklar havada uçuştu

Ünlü bir markanın lansman çıkışında kavga eden 'Aisu' adıyla bilinen şarkıcı Su Özcan ile 'Lil Zey' lakaplı Zeynep Tanyalçın arasında bardaklar havada uçuştu. İddiaya göre Tanyalçın, Özcan'a ağır sözler söyledi ve elinde tuttuğu bardağı fırlattı

Aisu ile Lil Zey birbirine girdi! Bardaklar havada uçuştu
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 14:04

Ünlü bir markanın tanıtım daveti çıkışında 2 genç şarkıcı birbirine girdi. Müzik dünyasında "Aisu" adıyla tanınan şarkıcı Su Özcan ile sahne ismi "Lil Zey" olan Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında kavgaya tutuştu.

AİSU İLE LİL ZEY ARASINDA BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

İddialara göre, yaşanan arbede sırasında Tanyalçın, Özcan'a ağır sözler sarf etti ve elindeki bardağı onun üzerine fırlattı. Kısa sürede büyüyen olayda yumrukların da devreye girdiği ve tarafların birbirine saç saça kavga ettiği öğrenildi.

Aisu ile Lil Zey birbirine girdi! Bardaklar havada uçuştu

Yaşananların ardından Su Özcan, sadece Tanyalçın ve Giasar'dan değil, olaylara müdahale etmediği gerekçesiyle mekan güvenliğinden de şikâyetçi oldu.

Aisu ile Lil Zey birbirine girdi! Bardaklar havada uçuştu

Ekol TV'nin haberine göre, rapçi kimliğiyle tanınan Zeynep Tanyalçın'ın emniyette iki farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis, kavgayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ETİKETLER
#Su Özcan
#Lil Zey
#Kavgaya Tutuştu
#Müzik Dünyası
#Sahne Gergilemesi
#Sosyal Medya Başı Belası
#Magazin
