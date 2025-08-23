Arzum Onan ile Orhan Özkan evlendi mi? İlk açıklama geldi

Arzum Onan, 27 yıl birlikte olduğu eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ismin evlendiği iddiaları ortaya atılırken, Arzum Onan iddiaları yalanladı.

ARZUM ONAN EVLENDİ Mİ?

Arzum Onan, Orhan Özkan ile evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa ama net açıklamada, "Böyle bir şey asla yok. Başından beri hiçbir şekilde bu birlikteliği gizlemedik. Böyle bir durum olursa zaten söyleriz" dedi.

Geçtiğimiz yıl birlikte olmaya başlayan çift, sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekmişti. Magazin gündeminde sıkça konuşulan Arzum Onan ve Orkan Özkan'ın ilişkisi, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Onan'ın net açıklamasıyla birlikte, çiftin evlilik iddiaları da gündemden düşmüş oldu.