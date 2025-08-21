Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bahar Şahin, İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! Çağrıda bulundu

İstanbul'da etkili olan fırtınada devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Bahar Şahin yakın arkadaşı ile ilgili paylaşım yaparak, sevenlerine çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahar Şahin, İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! Çağrıda bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:41

Genç İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi ise Bahar Şahin verdi.

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMU NE?

"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili herhangi bir verilmezken, Bahar Şahin kan ihtiyacının olduğunu belirtti.

Bahar Şahin, İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! Çağrıda bulundu

Bahar Şahin sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, , "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Bahar Şahin, İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! Çağrıda bulundu

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer almış bir oyuncudur. Televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki rolleriyle tanınan Yıldız, özellikle genç izleyiciler tarafından takip edilmektedir. Kariyerinde 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Kuzey Yıldızı' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi popüler dizilerde rol almıştır. Ayrıca 'Keşif' adlı sinema filminde ve 'Tek Yürek' ile 'Tombala' gibi diğer televizyon yapımlarında da performans sergilemiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boşanma iddialarına Burak Özçivit son noktayı koydu! Hamlesi Fahriye Evcen'i gülücüklere boğdu
ETİKETLER
#yaralanma
#oyuncu
#Türk Dizileri
#İbrahim Yıldız
#Ağaç Devrilmesi
#Kan İhtiyacı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.