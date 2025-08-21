Bahar Şahin, İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! Çağrıda bulundu

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi ise Bahar Şahin verdi.

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMU NE?

"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili herhangi bir verilmezken, Bahar Şahin kan ihtiyacının olduğunu belirtti.

Bahar Şahin sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, , "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer almış bir oyuncudur. Televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki rolleriyle tanınan Yıldız, özellikle genç izleyiciler tarafından takip edilmektedir. Kariyerinde 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Kuzey Yıldızı' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi popüler dizilerde rol almıştır. Ayrıca 'Keşif' adlı sinema filminde ve 'Tek Yürek' ile 'Tombala' gibi diğer televizyon yapımlarında da performans sergilemiştir.