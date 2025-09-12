Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Bursa'da Mehmet Çevik coşkusu: Memleketi için ücretsiz sahne aldı

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, memleketi Gemlik'in kurtuluş gecesinde ücretsiz sahne aldı, kızı Zeynep'le yaptığı düetle Bursalıların gönüllerini fethetti.

Bursa'da Mehmet Çevik coşkusu: Memleketi için ücretsiz sahne aldı
Bursa'nın ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen kutlamada sahne alan Mehmet Çevik, binlerce hemşehrisine unutulmaz bir gece yaşattı. Milyonluk sahne ücretlerini bir kenara bırakıp memleketinde ücretsiz sergileyen Çevik, "Burası benim memleketim, en büyük sahnem burası" diyerek alkış topladı.

Bursa'da Mehmet Çevik coşkusu: Memleketi için ücretsiz sahne aldı

KIZI ZEYNEP'LE DUYGUSAL DÜET DAKİKALARCA ALKIŞ ALDI

Konserin en özel anı, Çevik'in kızı Zeynep'in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Baba-kız düeti, meydanı dolduran kalabalığı duygulandırırken, dakikalarca alkışlandı. Çevik, Aslı Hünel ve Serdar Ortaç'la seslendirdiği parçaları tek başına okuyarak hayranlarına sürpriz yaptı, seyirciler arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.

Bursa'da Mehmet Çevik coşkusu: Memleketi için ücretsiz sahne aldı

COŞKU BALKONLARA TAŞTI

Gemlik Meydanı'nı dolduran binler, hareketli şarkılarda yerinde duramazken, duygusal parçalarda hep bir ağızdan eşlik etti. Çevredeki evlerin balkonlarında bayraklarla coşkuya katılan vatandaşlar, geceyi adeta şenliğe çevirdi. Çevik, kuliste, "Bu anlamlı günde Gemlik'te sevenlerimle buluşmak benim için çok özel" dedi.

TGRT Haber
