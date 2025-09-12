Bursa'da Mehmet Çevik coşkusu: Memleketi için ücretsiz sahne aldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen kutlamada sahne alan Mehmet Çevik, binlerce hemşehrisine unutulmaz bir gece yaşattı. Milyonluk sahne ücretlerini bir kenara bırakıp memleketinde ücretsiz performans sergileyen Çevik, “Burası benim memleketim, en büyük sahnem burası” diyerek alkış topladı.

KIZI ZEYNEP’LE DUYGUSAL DÜET DAKİKALARCA ALKIŞ ALDI

Konserin en özel anı, Çevik’in kızı Zeynep’in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Baba-kız düeti, meydanı dolduran kalabalığı duygulandırırken, dakikalarca alkışlandı. Çevik, Aslı Hünel ve Serdar Ortaç’la seslendirdiği parçaları tek başına okuyarak hayranlarına sürpriz yaptı, seyirciler arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.

COŞKU BALKONLARA TAŞTI

Gemlik Meydanı’nı dolduran binler, hareketli şarkılarda yerinde duramazken, duygusal parçalarda hep bir ağızdan eşlik etti. Çevredeki evlerin balkonlarında bayraklarla coşkuya katılan vatandaşlar, geceyi adeta şenliğe çevirdi. Çevik, kuliste, “Bu anlamlı günde Gemlik’te sevenlerimle buluşmak benim için çok özel” dedi.