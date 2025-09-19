Menü Kapat
22°
Magazin
 Dilek Ulusan

Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

İbo Show ile yıldızı parlayan eski oryantal Asena, 2017 yılında evlendiği Hasan Dere'den boşandığı iddia edildi. Asena soyadını sosyal medyada kullanmaya devam ederken, boşanmanın nedeni ortaya çıktı.

Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Asena, dansçı olarak başladığı kariyerine bir dönem şarkıcı olarak devam etti. 2017 yılında Hasan Dere ile evlenen Asena, Almanya'da yaşamını sürmeye başladı. Bir süredir eşiyle herhangi bir paylaşım yapmayan Asena'nın Hasan Dere'den boşandığı iddia edildi.

ASENA VE HASAN DERE'NİN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Asena, zor günler geçirdi. Eşi Hasan Dere ile beraber Almanya'da yaşayan Asena, bir süredir eşiyle problemler yaşadığı iddia edildi.

Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, Asena'nın 2017 yılında evlendiği Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandığı ve İstanbul'a geleceğini belirtti.

Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

ASENA'NIN BOŞANMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Asena ile Hasan Dere'nin nedeni olarak gösterildi. Asena, ihaneti affetmedi ve Hasan Dere ile yollarını ayırdı.

Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Burak Özçivit'in hamlesi Fahriye Evcen ile boşanma iddialarını alevlendirdi! Emlakçılar tüm gerçeği ortaya çıkardı
Brad Everett Young hayatını kaybetti! Hollywood şaşkına uğradı

Sıkça Sorulan Sorular

ASENA KAÇ YAŞINDA?
Asena Onur Çakmak ya da bilinen adıyla Asena 1977 doğumludur. 1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.
ETİKETLER
#Magazin
#boşanma
#ihanet
#ünlü
#Türk Dizisi
#Asena
#Hasan Dere
#Magazin
