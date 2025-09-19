Dansçı Asena, Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Asena, dansçı olarak başladığı kariyerine bir dönem şarkıcı olarak devam etti. 2017 yılında Hasan Dere ile evlenen Asena, Almanya'da yaşamını sürmeye başladı. Bir süredir eşiyle herhangi bir paylaşım yapmayan Asena'nın Hasan Dere'den boşandığı iddia edildi.

ASENA VE HASAN DERE'NİN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Asena, zor günler geçirdi. Eşi Hasan Dere ile beraber Almanya'da yaşayan Asena, bir süredir eşiyle problemler yaşadığı iddia edildi.

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, Asena'nın 2017 yılında evlendiği Hasan Dere'den sessiz sedasız boşandığı ve İstanbul'a geleceğini belirtti.

ASENA'NIN BOŞANMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Asena ile Hasan Dere'nin boşanma nedeni olarak ihanet gösterildi. Asena, ihaneti affetmedi ve Hasan Dere ile yollarını ayırdı.