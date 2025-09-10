Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Derya Uluğ, Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu

Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Derya Uluğ, Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu
10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 10:28

Esmerin Adı Oya, Okyanus, Canavar ve Yansıma gibi şarkıların sahibi , sosyale medya hesabından üzücü bir haberi paylaştı. Derya Uluğ, hem prodüktörü hem de sevgilisi olan Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu.

DERYA ULUĞ'UN SEVGİLİSİ ASİL GÖK AMELİYAT OLDU

Derya Uluğ, bulunduğu paylaşımda; "Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ, Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu

ASİL GÖK KİMDİR?

1991 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Asil Gök, eğitimini İzmir ve İstanbul'da sürdürdü. Kariyerinde hem piyanist hem de prodüktör olarak yer edinmiş, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Derya Uluğ, Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu

DERYA ULUĞ KİMDİR?

21 Şubat 1986 İzmir doğumlu Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı. 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı

Derya Uluğ, Asil Gök'ün ameliyat olduğunu duyurdu
ETİKETLER
#müzik
#aile
#derya uluğ
#haber
#Asil Gök
#Aile Sağlığı
#Magazin
