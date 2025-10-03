Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe önceki akşam görüntülendiği ödül töreninde gelen projeleri neden geri çevirdiğini açıkladı. Eski futbolcu Mesut Özil ile evli olan Gülşe, 'Evlilik çok kutsal. Bende eşimde çok kıskancız. Projelere doğru proje olmadığı için sıcak bakmıyorum' dedi.

Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
03.10.2025
15:06
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
15:09

Ünlü ve eski manken Amine Gülşe, önceki gece katıldığı ödül töreninde 'Yılın Işıltılı İşbirliği' ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncuya ödül kazandıran mücevher markası Gülşe'ye, 2019'da dünyaevine girdiği eşi de çizimler yaparak destek veriyor.

Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülşe, kendisine gelen proje teklifleri hakkında konuştu.

Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu

"İKİMİZ DE KISKANÇIZ"

Ödülü aldığı için mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu ekranlara neden dönmediği hakkındaki sorulara yanıt verdi. Takvim'in haberine göre Amine Gülşe, "Evlilik çok kutsal bir şey, Ben çok kıskanç bir insanım. Tam tersini düşünsek hayatta kabul etmem. Böyle bir şeyi Mesut kabul etmez. Çünkü Mesut da çok kıskanç. O yüzden projelere sıcak bakmıyorum" dedi.

Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu

Öte yandan ünlü oyuncu sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan çok daha keyif aldığını açıkladı.

ETİKETLER
#oyuncu
#Mesut Özil
#ödül töreni
#Amine Gülşe
#Yılın Işıltılı İşbirliği
#Sosyal Sorumluluk Projeleri
#Magazin
