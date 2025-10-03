Ekranlara neden dönmediğini açıkladı! Amine Gülşe'ye Mesut Özil'den 'kıskançlık' vetosu

Ünlü oyuncu ve eski manken Amine Gülşe, önceki gece katıldığı ödül töreninde 'Yılın Işıltılı İşbirliği' ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncuya ödül kazandıran mücevher markası Gülşe'ye, 2019'da dünyaevine girdiği eşi Mesut Özil de çizimler yaparak destek veriyor.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülşe, kendisine gelen proje teklifleri hakkında konuştu.

"İKİMİZ DE KISKANÇIZ"

Ödülü aldığı için mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu ekranlara neden dönmediği hakkındaki sorulara yanıt verdi. Takvim'in haberine göre Amine Gülşe, "Evlilik çok kutsal bir şey, Ben çok kıskanç bir insanım. Tam tersini düşünsek hayatta kabul etmem. Böyle bir şeyi Mesut kabul etmez. Çünkü Mesut da çok kıskanç. O yüzden projelere sıcak bakmıyorum" dedi.

Öte yandan ünlü oyuncu sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan çok daha keyif aldığını açıkladı.