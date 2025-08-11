Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamle kafaları karıştırdı

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Geçtiğimiz gün ailecek tatile çıkan çiftten Fahriye Evcen sosyal medya hesabından soyadını kaldırınca iddialar daha da kuvvetlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamle kafaları karıştırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 15:10

ile çifti 2017 yılında evlendi ve çift ilk çocuklarını 2019 yılında ikinci çocuklarını ise 2023 yılında kucağına aldı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara verdi. Burak Özçivit ile mutlu evliliği olan Fahriye Evcen son hamlesiyle kafaları karıştırdı.

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT BOŞANIYOR MU?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde tatilleriyle gündem oldu. Fahriye Evcen bugün ise sosyal medya hesabından Özçivit soyadını kaldırarak takipçilerini şaşırttı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamle kafaları karıştırdı

Bazı kullanıcılar Fahriye Evcen'in bir anlık sinirle soyadını kaldırıldığını yazarken, bazı kullanıcılar ise iki ünlü ismin bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanmaya karar verdiklerini yazdı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamle kafaları karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayal Köseoğlu'nun acı günü! Babası Yiğit Köseoğlu hayatını kaybetti
ETİKETLER
#bodrum
#boşanma
#burak özçivit
#dizi
#oyunculuk
#Fahriye Evcen
#sosyal-medya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.