Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşanıyor mu? Son hamle kafaları karıştırdı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında evlendi ve çift ilk çocuklarını 2019 yılında ikinci çocuklarını ise 2023 yılında kucağına aldı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara verdi. Burak Özçivit ile mutlu evliliği olan Fahriye Evcen son hamlesiyle kafaları karıştırdı.

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT BOŞANIYOR MU?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilleriyle gündem oldu. Fahriye Evcen bugün ise sosyal medya hesabından Özçivit soyadını kaldırarak takipçilerini şaşırttı.

Bazı kullanıcılar Fahriye Evcen'in bir anlık sinirle soyadını kaldırıldığını yazarken, bazı kullanıcılar ise iki ünlü ismin bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanmaya karar verdiklerini yazdı.