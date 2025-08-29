Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları için tercih ettiği okul ve ödediği ücret belli oldu

Son dönemde boşanma haberleriyle gündem olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz oğulları Karan Özçivit'i ilkokula yazdırdı. Okul önünde verdikleri aile pozuyla çok konuşulan çiftin okula yıllık 1 milyon 250 bin TL ödedikleri iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları için tercih ettiği okul ve ödediği ücret belli oldu
Uzun yıllardır "örnek çift" olarak anılan ve çifti, son haftalarda söylentileriyle gündeme gelmişti. İddiaya göre; evlerinde yaşanan tartışmalar çevreye yansımış, tatil sürecinde de gerginliklerin sürdüğü öne sürülmüştü. Bu söylentiler, ikilinin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yorumlarına yol açmıştı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT KESENİN AĞZINI AÇTI

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen İle Burak Özçivit oğulları Karan'a okula yazdırdı. Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fahriye Evcen, oğluyla olan karesine, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları için tercih ettiği okul ve ödediği ücret belli oldu

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OKULA ÖDEDİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

Geçtiğimiz gün büyük oğulları Karan Özçivit'i ilkokula yazdıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in okula ödedikleri ücret ise belli oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı 'nın iddiasına göre; iki ünlü isim oğullarını Çamlıca'da özel bir okula yazdırdığı ve yıllık okula 1 milyon 250 bin TL ödedikleri iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları için tercih ettiği okul ve ödediği ücret belli oldu
