Hakkı Bulut yıllar sonra Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyeni paylaştı! Meğer bu yüzden hastalanmış

Hakkı Bulut, bu yılın ocak ayında tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Hakkı Bulut verdiği bir röportajda "Geçmişe dönüp baktığınızda kariyeriniz adına "keşke"leriniz var mı?" sorusuna verdiği örnekle Ferdi Tayfur'un hayatındaki önemli dönemden bahsetti.

FERDİ TAYFUR'U YATAKLARA DÜŞÜREN OLAYI İLK KEZ HAKKI BULUT ANLATTI

Pişmanlıklarından bahseden Hakkı Bulut, "Sadece bir konuda. Eşimi de, kendimi de o konuda üzdüm... Eskiden kazandığım parayı eşime gönderirdim. Ceyhan'da demir çimento ticarethanem vardı. Eşim beni uyardı, "Hakkı sen burada yaşamıyorsun, bu işi yapma" dedi. Onu dinlemedim. O işten de büyük bir sıkıntı yaşadık, battık. Zaten hep eşimin söylediklerini yapmadığım zaman zarar görmüşümdür." dedi.

Bulut'un "Ferdi Tayfur'un da buna benzer bir hikâyesi vardı" sözleriyle Ferdi Tayfur'un neden rahatsızlandığını da ortaya çıkmış oldu. Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu ve sonrasında da rahatsızlandığını söyledi.

Bulut, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, "Ferdi sen ne yapıyorsun?" dedim. "Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor" dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum..." sözlerini kullandı.

FERDİ TAYFUR'UN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı usta ismin daha önce yayınlanmamış görüntülerini yayınladı. Videoda Ferdi Tayfur, "Efendim derler ki 'Bu dünyada hayır sahibi olanlar öbür dünyada villalarının altında ırmak geçecekmiş. Allah'a ben şükrediyorum ki. Ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Allah bana böyle yerler nasip etti." sözlerine yer verdi.