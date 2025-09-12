Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son olarak bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yüzündeki değişimle estetik yaptırdığı iddia edilen Hazal Kaya'nın son hali ise Büşra Pekin'e benzetildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:05

Sıla, Acemi Cadı, Genco, Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan , son paylaşımında değişimiyle dikkat çekti.

HAZAL KAYA'NIN DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Kaya'nın son hali, kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti. Hazal Kaya'nın belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada " mi yaptırdı?" sorularını akıllara getirdi.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi

HAZAL KAYA'NIN SON HALİ BÜŞRA PEKİN'E BENZETİLDİ

Hazal Kaya'nın son halini görenler ise oyuncu değişimiyle çok konuşulan 'e benzetildi.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya, 2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle oyunculuğa başladı. Hazal Kaya asıl çıkışını Genco ve Aşk'ı Memnu dizileriyle yaşadı. Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlendi.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Sandal'dan özür geldi! Konserindeki sözleri tepki çekmişti
ETİKETLER
#estetik
#oyuncu
#hazal kaya
#Değişim
#büşra pekin
#Acci Cadı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.