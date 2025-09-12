Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haliyle Büşra Pekin'e benzetildi

Sıla, Acemi Cadı, Genco, Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, son paylaşımında değişimiyle dikkat çekti.

HAZAL KAYA'NIN DEĞİŞİMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Kaya'nın son hali, kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti. Hazal Kaya'nın belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada "estetik mi yaptırdı?" sorularını akıllara getirdi.

HAZAL KAYA'NIN SON HALİ BÜŞRA PEKİN'E BENZETİLDİ

Hazal Kaya'nın son halini görenler ise oyuncu değişimiyle çok konuşulan Büşra Pekin'e benzetildi.

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya, 2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle oyunculuğa başladı. Hazal Kaya asıl çıkışını Genco ve Aşk'ı Memnu dizileriyle yaşadı. Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlendi.